Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Buckow ist am Samstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, lag die Frau beim Eintreffen der Rettungskräfte bewusstlos in einer Wohnung des Gebäudes in der Rudower Straße. Sanitäter versuchten vergeblich, die Frau zu reanimieren. Warum es brannte, war in der Nacht noch unklar.

( dpa )