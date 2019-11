Wie die Jobmesse mit Missverständnissen aufräumt

Mehr als 120 Firmen präsentieren sich an diesem Wochenende bei der 11. Jobmesse Berlin in der Arena in Treptow-Köpenick.

Berlin. Nach einer kurzen Tuchfühlung mit Standvertretern der Supermarktkette Kaufland will Louisa Blume aus Marzahn-Hellersdorf lieber doch keine Verkäuferin werden. „Die Arbeit hinter der Kasse ist nichts für mich“, sagt die 15 Jahre alte Schülerin am Sonnabendmorgen auf der 11. Jobmesse Berlin in der Arena in Treptow-Köpenick. Die Zehntklässlerin will hier nach möglichen Ausbildungsberufen Ausschau halten. Hebamme, Maskenbildnerin oder irgendetwas im Automobilbereich fände sie interessant, erzählt sie. Doch auch der Besuch bei Kaufland war nicht ganz umsonst: Die Schülerin nimmt von dem Stand immerhin einen Kugelschreiber mit.

So wie Louisa Blume sind an diesem Sonnabend Hunderte Schüler und auch bereits berufstätige Menschen auf der Suche nach einer neuen Perspektive. Mehr als 120 Unternehmen aus Berlin und Umgebung präsentieren Ausbildungsplätze und auch offene Stellen. Die Messe bilde einen Querschnitt der Unternehmen ab, sagt Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) bei ihrer Eröffnungsrede. Mehr als 350 Ausbildungsberufe würden allein Berliner Unternehmen anbieten, so Breitenbach.

Senatorin sieht Nachholbedarf bei beruflicher Orientierung

Es gebe aber noch immer Probleme bei der Berufsorientierung, gibt die Senatorin zu. Bewerber konzentrierten sich auf einige wenige Berufe. Gleichzeitig seien auch zum Start in das neue Ausbildungsjahr noch viele junge Menschen ohne Lehrstelle gewesen. „Es gibt immer noch Jugendliche, die keine Vorstellung haben von ihrem Beruf und deswegen ihre Ausbildung abbrechen. Deshalb bin ich dankbar für die Jobmesse, weil sie die Chance bietet, sich zu orientieren“, erklärt Breitenbach.

Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (l.) am Sonnabend auf der Jobmesse am Stand von Boels im Gespräch mit der Mitarbeiterin des Unternehmens, Katharina Lüdtke, und Messe-Organisator Stefan Süß.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Auch Thomas Schilsky, Bühnenbauer an der Komischen Oper in Berlin, hat festgestellt, dass viele Schüler heute gar nicht mehr wissen, was im Berufsleben auf sie zukommen könnte. Die Schüler seien heutzutage ein wenig überfordert, glaubt Schilsky, der mit seiner Tochter unterwegs ist. „Nach der Schule soll der Übergang in die Arbeitswelt erfolgen, aber viele Schüler haben keine Vorstellung,“ sagt er. Zudem habe die Digitalisierung die Berufsbilder verändert.

Auch gestandene Arbeitnehmer suchen nach Jobs

Unternehmen, die auf der Jobmesse um Azubis und neue Mitarbeiter werben, haben sich durchaus ins Zeug gelegt. Der Baumaschinen- und Baustellenbedarf-Vermieter Boels hat einen Teil seines Fuhrparks mit an den Stand gebracht. Der Mietkatalog des niederländischen Unternehmens, das in Berlin rund 120 Mitarbeiter beschäftigt, umfasse gut 2500 Artikel, sagt Standbetreuer Andreas Roblick. Bewerber sollen vor allem durch die Unternehmenskultur überzeugt werden. „Wir duzen uns alle und haben uns ein stückweit Start-up-Kultur erhalten“, erklärt die Mitarbeiterin der Personalabteilung, Katharina Lüdtke, die auch die Entwicklungsmöglichkeiten bei Boels hervorhebt. Dafür sei der Deutschland-Chef das beste Beispiel. Angefangen habe er bei der Firma als Lkw-Fahrer, so Lüdtke.

In der Arena Berlin suchen an diesem Wochenende auch gestandene Arbeitnehmer neue Herausforderungen. Ahmed Azayite, der 20 Jahre lang als Gastronom in Berlin gearbeitet hat, sucht einen serviceorientierten Beruf. „Ich will mich in Ruhe informieren“, sagt er. Dafür ist auch noch am Sonntag Zeit. Dann öffnet die 11. Jobmesse Berlin für Besucher um 11 Uhr.