Konzert: Chris de Burgh live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Am 11. November spielt Chris de Burgh mit seiner Band in Berlin

Nach der erfolgreichen Solo-Tour im Sommer 2018 ist Chris de Burgh wieder mit Band unterwegs und kommt am 11. November für ein Konzert nach Berlin. Im Gepäck hat der irische Musiker etwas Besonderes: Zusammen mit seine Band wird er zwei seiner Top-Alben auf der Bühne komplett präsentieren - „Into The Light“ und „Moonfleet & Other Stories“. Berliner Fans dürfen sich auf Klassiker wie „The Lady In Red“, "Missing You" oder "Don't Pay the Ferryman" in einem einmaligen Setting freuen.

Wo wird Chris de Burgh mit seiner Band auftreten?

Das Konzert findet im Admiralspalast (Friedrichstraße 101, 10117 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (11. November) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Berlin-Konzert von Chris de Burgh ist ausverkauft. Derzeit sind keine Karten mehr auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Foto: dpa / dpa/DPA

Welche Songs wird Chris de Burgh spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Admiralspalast davon abweichen, aber diese Songs spielte Chris de Burgh bei seinem Konzert am 30. Oktober in Stuttgart:

The Light on the Bay Have a Care Go Where Your Heart Believes The Escape The Days of Our Age The Secret of the Locket My Heart's Surrender Treasure and Betrayal Moonfleet Bay The Storm Greater Love The Moonfleet Finale Last Night Fire on the Water The Ballroom of Romance Borderline Say Goodbye to It All The Spirit of Man Fatal Hesitation One Word (Straight to the Heart) For Rosanna The Leader The Vision What About Me? A Spaceman Came Travelling Where Peaceful Waters Flow The Lady in Red Africa Missing You Don't Pay the Ferryman High on Emotion

Zugabe:

The Snows of New York The Moonfleet Finale

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Der Admiralspalast befindet sich zentral an der Friedrichstraße 101 und ist mit S- und U-Bahnen (S1, S2, S5, S25, U6) gut zu erreichen. Die Haltestellen befinden sich rund 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof Friedrichstraße. Die Tramverbindungen M1 und 12 sowie die Buslinien 147 und N6 halten praktisch direkt vor der Pforte in der Friedrichstraße.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum Von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum. Es stehen keine kostenfreien Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 (10117 Berlin).

Chris de Burgh live in Berlin 2019, Montag, 11. November 2019, Einlass 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte