Autofahrer auf B96 tödlich verunglückt

Gransee. Auf der Bundesstraße 96 ist am Freitagabend ein Autofahrer tödlich verunglückt. In den Unfall zwischen Gransee und Fürstenberg (Landkreis Oberhavel) waren auch zwei Lastwagen verwickelt, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Beide Lkw-Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen sei der Unfall wohl bei einem Wiederholvorgang passiert, dabei seien ein Lkw und der Pkw zusammengestoßen, so der Sprecher am späten Abend. Die Identität der Fahrer war zunächst noch unklar.

( dpa )