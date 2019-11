Erstmals in Bundesliga: Duell Union-Hertha mit viel Emotion

Berlin. Das erste Aufeinandertreffen des 1. FC Union Berlin und Hertha BSC in der Bundesliga garantiert viele Emotionen. Vor 22 012 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei geht es heute (18.30 Uhr/Sky) um die fußballerische Vormachtstellung in der Hauptstadt. Verantwortliche beider Clubs riefen die Fans bei aller Rivalität zum Fairplay auf. Alle sollen dazu beitragen, "Berlin als Sportstadt in ein richtiges Licht zu rücken", betonte Hertha-Trainer Ante Covic. Das brisante Duell wird von einem großen Polizeiaufgebot und vielen zusätzlichen Ordnern begleitet. Hertha liegt in der Tabelle mit elf Punkten vier Zähler vor Aufsteiger Union.

( dpa )