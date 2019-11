„Wir brauchen etwas Gemeinsames, das verbindet“

Ist 30 Jahre nach dem Fall der Mauer zusammengewachsen, was zusammengehört? Politikwissenschaftler Klaus Schroeder von der Freien Universität Berlin genügte beim Leserforum „Morgenpost vor Ort“ ein kurzer Witz aus den frühen 90er-Jahren, um die Befindlichkeit zu skizzieren: Zwei Jungen aus Ost und West begegnen sich am Brandenburger Tor. Sagt der Ostdeutsche. „Wir sind ein Volk.“ Entgegnet der Westdeutsche: „Ja, wir auch.“

Das Gefühl „das sind die und das sind wir“ sei heute leider immer noch in weiten Teilen der Bevölkerung vorhanden, fügte Schroeder an. Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, machte beim DFB-Pokalspiel Hertha gegen Dynamo Dresden am vergangenen Mittwoch im Olympiastadion ähnliche Erfahrungen. Erstaunt vernahm sie dort den Schlachtruf der Dresden-Fans: „Ost-, Ost-, Ostdeutschland.“

Steht es schlecht um die Einheit?

Steht es also schlecht um die Einheit? Auch in der deutschen Hauptstadt? Und wie hat sich diese Stadt seit 1989 entwickelt? Das waren die Themen unseres Leserforums „Berlin – 30 Jahre nach dem Mauerfall“ am Donnerstag im Zoo Palast. Mit Christine Richter und Professor Klaus Schroeder, der den Forschungsverbund SED-Staat an der FU leitet, diskutierten auf dem Podium Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Ruth Misselwitz, langjährige evangelische Pfarrerin und 1981 Mitgründerin des Friedenskreises Pankow. Moderator des Abends war Morgenpost-Autor Hajo Schumacher.

Die Gäste im restlos ausgebuchten Kinosaal an der Hardenbergstraße erlebten einen informativen und nachdenklichen Abend mit vielen sehr persönlichen Beiträgen, der zudem dank eines durchweg gut aufgelegten Podiums sehr unterhaltsam war.

Klaus Schroeder: „Die haben im Herzen noch die DDR“

„Die Identitätsfindung steht auch heute noch viel stärker im Zentrum, als wir das 1989 gedacht haben“, stellte Christine Richter fest. Vieles wirke nach, selbst über Jahrzehnte, bestätigte Klaus Schroeder. In Thüringen hätten bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag vor allem Über-60-Jährige die Linkspartei gewählt. „Die haben im Herzen noch die DDR“, sagte der Zeithistoriker.

Das treffe nicht nur auf Thüringen, sondern mutmaßlich sogar noch stärker auf Ost-Berlin zu, dort habe schließlich die SED-Elite gewohnt.

Biografien von Systemunterschieden trennen

Vielen, die in der DDR systemnah waren, tue heute noch weh, dass ihr Einsatz für dieses System nicht anerkannt wird, sagte Schroeder. Das sei aber nicht möglich, auch wenn diese Menschen überzeugt seien, ihr Bestes gegeben und etwas für andere getan zu haben. „Wir können nicht den Einsatz von Menschen, die eine Diktatur aufgebaut und getragen haben, nachträglich rechtfertigen.“

Umgekehrt würden viele „aufgeblasene Westdeutsche“ denken, dass sie der DDR überlegen waren. Viel westdeutsche Arroganz resultiere daraus, dass nicht zwischen System und Lebenswelt unterschieden werde. „Wir müssten mehr über diese Lebenswelt und über Biografien reden, dann aber die Systemunterschiede davon trennen“, empfahl der Politikwissenschaftler.

„Die 90er-Jahre waren für uns Ostdeutsche traumatische Jahre.“

Ruth Misselwitz, die seit fast 40 Jahren in Pankow lebt, hat einen anderen Blick auf die Dinge: „Die 90er-Jahre waren für uns Ostdeutsche traumatische Jahre.“ Alles habe sich verändert, Qualifikationen, Berufe und Fähigkeiten seien entwertet und den westlichen Standards angepasst worden.

„Mehr als 80 Prozent der Ostdeutschen mussten ihren Job wechseln oder haben ihn verloren. Sie hatten das Gefühl, ich bin nichts wert.“ Für viele sei eine Welt zusammengebrochen. „Da ging es nicht um den Sozialismus sondern um das, was sie geleistet haben und worauf sie auch stolz waren.“ Das habe sich vielfach auch auf die Kinder übertragen, die in den 90er-Jahren auf eine völlig orientierungslose und daher hilflose Elternschaft getroffen seien.

Im Visier der Stasi

Die Pfarrerin und die übrigen Mitglieder des Friedenskreises Pankow waren in den 80er-Jahren im Visier der Stasi. Familie Misselwitz wurde abgehört, das war ihr auch bewusst. Nach dem Mauerfall erfuhr die Pfarrerin, dass die Stasi sogar geplant hatte, sie in einen Fahrradunfall zu verwickeln und dabei umzubringen.

Der zuständige Major und seine Vorgesetzten sahen nur davon ab, weil sie keine Märtyrerin schaffen wollten. Als Ruth Misselwitz dies beim Leserforum erzählte, reagierten viele Leser tief bewegt.

Sie erinnerte daran, dass die Oppositionsbewegung in der DDR die Wiedervereinigung nicht gefordert habe. „Wir wollten eine demokratische, liberale DDR mit freien Wahlen und ohne Führungsrolle der SED. Wir wollten nicht das westdeutsche kapitalistische System haben, auch nicht mehr die kommunistische Diktatur, sondern einen dritten Weg gehen.“ Die Teilung Deutschlands hätten sie als Folge der Schuld, dass Deutschland zwei Weltkriege verursacht hatte, akzeptiert.

„Graben zwischen der Opposition und der breiten Masse“

Klaus Schroeder bestätigte, dass die Opposition überwiegend gegen die Wiedervereinigung gewesen sei. Dafür habe sie bei der Volkskammer-Wahl im März 1990 die Quittung bekommen. Die große Mehrheit der Bevölkerung habe schon im Dezember 1989 gesagt: Wir sind ein Volk.

„Die Ostdeutschen wollten die Einheit, sie wollten vor allem den schnellen Wohlstand und Reisefreiheit“, sagte Schroeder. Es habe da „einen breiten Graben“ zwischen der Opposition und der Mehrheit gegeben.

Kohl vor dem Rathaus Schöneberg ausgepfiffen

Ruth Misselwitz sagte auch, dass Bundeskanzler Helmut Kohl am 10. November vor dem Schöneberger Rathaus ausgepfiffen worden sei, als er von der Wiedervereinigung Deutschlands sprach.

Da hakte Klaus Schroeder ein, gepfiffen hätten dort keine Ostdeutschen sondern West-Berliner, „Sympathisanten der Alternativen Liste und der SEW“. Michael Müller war damals ebenfalls am Schöneberger Rathaus. Er teilte Schroeders Einschätzung. Dort habe keine einhellige Freudenstimmung geherrscht wie am Abend des 9. November am Brandenburger Tor. „Es war schon ein besonderer Moment. Aber es war eine durchmischte Stimmung mit harten politischen Reaktionen.“

„Die Stimmung in der Stadt war euphorisch“

Christine Richter erklärte, dass die Ereignisse in Schöneberg nicht der Stimmung in Berlin insgesamt entsprachen. „Die Stimmung in der Stadt war euphorisch, in der Nacht des 9. November und in den Tagen danach, auch bei den West-Berlinern.“ Und auch Ruth Misselwitz sprach von „drei Tagen Freudentaumel“.

Nach dem Mauerfall seien der Einheitsvertrag und das Geld sehr bestimmend gewesen, befand Hajo Schumacher und fragte den Regierenden Bürgermeister: „Haben wir uns zu wenig gegenseitig unsere Geschichten erzählt?“

„Wir hätten uns für einiges mehr Zeit nehmen sollen“

Michael Müller bejahte dies, das sei aber der besonderen Situation geschuldet gewesen. „Viele wollten damals einfach nur, dass die Mauer wegkommt. Und dann musste das praktische Leben organisiert, mussten die Stadthälften, zusammengeführt werden. Heute, mit ein wenig Abstand, sagen wir, vielleicht hätten wir uns auch für das eine oder andere mehr Zeit nehmen sollen.“

Es wäre gut gewesen, wenn mehr Zeugnisse unserer Geschichte, zum Beispiel Mauerstücke, erhalten geblieben wären, so der SPD-Politiker

„Mir ist unangenehm, wie wir mit dem Palast umgegangen sind.“

Der Moderator fragte Müller, ob man den Palast der Republik hätte stehen lassen sollen. Der antwortete mit einem überraschenden Bekenntnis: „Mir ist durchaus unangenehm, wie wir damit umgegangen sind.“ Es sei richtig, die historische Mitte Berlins neu zu gestalten. Dies wäre aber auch mit einem umgebauten und erneuerten Palast der Republik möglich gewesen.

„Es spiegelte sich da Überheblichkeit wider: Wir planen jetzt ganz neu und das, was vorher dort war, muss weg. Das war nicht gut.“ Der Palast sei für die Ost-Berliner ein Anziehungspunkt gewesen, ein Ort für Feste und Verabredungen. „Der war auf einmal ausradiert. Solche wichtigen Punkte gehören aber zu unserer Geschichte und zu unseren Lebensläufen. Wir haben nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung viele dieser Punkte abgeräumt. Das ist ein Fehler, den man nicht wieder gutmachen kann“, sagte Müller.

„Darauf kann man auch mal stolz sein“

Der Regierende Bürgermeister räumte ein: „Vieles ist uns nicht gut oder nicht schnell genug gelungen im Rahmen des Einigungsprozesses, aber man kann auch mal betonen was uns gelungen ist. Es sind zwei Länder zusammengekommen, eins davon war wirtschaftlich am Ende. Jetzt leben wir in Frieden und Wohlstand und das alles aufgrund einer Friedlichen Revolution. Wir haben Meinungs-, Presse- und Reisefreiheit. Das ist doch ein Glück und darauf kann man auch mal stolz sein.“ Dafür spendeten die Gäste starken Beifall.

Michael Müller führte auch aus, dass nach dem Mauerfall die Erwartungen an Berlin in den Himmel schossen: Die Stadt wachse ganz schnell auf fünf Millionen Einwohner, hieß es, alle deutschen Konzernzentralen kämen zurück und brächten viele Arbeitsplätze, Berlin gewinne den Zuschlag für Olympia 2000.

Verlust von 200.000 Industriearbeitsplätzen

„Das Gegenteil ist passiert“, bilanzierte Müller. „Wir haben in den ersten zehn Jahren nach dem Mauerfall mehr als 200.000 Industriearbeitsplätze verloren. Weitere Konzernzentralen wanderten ab, die Arbeitslosigkeit lag bei 20 Prozent, wir haben die olympischen Spiele nicht bekommen. Und wir verzeichneten erst einmal einen Bevölkerungsrückgang.“ Auch der Regierungsumzug habe noch mehrere Jahre gedauert – und sei im Bundestag nur sehr knapp beschlossen worden.

Erst seit etwa sieben Jahren verzeichne Berlin eine stabile Entwicklung bei der Wirtschaftskraft und dass die Bevölkerungszahl kontinuierlich zunimmt. Das habe aber mehr als 20 Jahre gedauert.

Müller sieht Berlin „frei, klug und cool“.

Heute sei Berlin eine internationale Metropole, insbesondere eine Wissenschaftsmetropole. Eine freie und offene Stadt, in die Menschen aus aller Welt kämen, weil sie hier frei leben und arbeiten können, ohne staatliche Restriktionen. Das sei eine hohe Lebensqualität. Müller nannte Berlin „frei, klug und cool“.

Er erläuterte zudem, dass die Situation heute in Berlin in Teilen abgekoppelt sei von der historischen Entwicklung und der deutschen Einheit. „Wir haben eine Entwicklung, wie wir sie weltweit in allen Metropolen sehen, ein Bevölkerungswachstum und eine Konzentration unterschiedlicher Kulturen und Religionen.“

1,8 Millionen Menschen zogen erst nach 1989 in die Stadt

Aber ist die Stadt vereint? „Ja, schon“, befand Christine Richter. „Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass wir 30 Jahre nach dem Mauerfall noch so sehr über Ost-West-Unterschiede reden.“ Die Chefredakteurin wünschte sich mehr Neugierde zwischen Ost und West. „Ich möchte, dass auch der Marzahn-Hellersdorfer weiß, wo Spandau ist und umgekehrt.“

Ruth Misselwitz sieht sich „im Herzen“ als Ost-Berlinerin. Zudem sei sie Pankowerin mit Leib und Seele. „Es hat sich unglaublich viel verändert in Pankow, es gab auch einen Bevölkerungsaustausch. Heute ist die Anwohnerschaft durchmischt mit Menschen aus Ost und West und vielen jungen Familien.“ Aber es sei immer noch ihr Kiez. „Es ist doch nicht schlimm, wenn man seinen eigenen Kiez hat. Wir leben hier alle zusammen und alle sind ein bisschen anders als die anderen.“, sagte sie.

Unterschiedliche Biografien spielen bis heute eine Rolle

Michael Müller betonte, die unterschiedlichen Biografien und Lebenswege spielten bis heute eine Rolle, durchaus auch bei politischen Entscheidungen oder Erwartungen an den Senat. „Ich habe in West-Berlin andere Erfahrungen mit der Mauer gemacht als Jugendliche etwa in Lichtenberg. Die Mauer war für mich da, aber sie war nicht bedrohlich und sie hat mich nicht eingeschränkt. Für diese Wahrnehmung und Erfahrung muss sich auch niemand entschuldigen oder rechtfertigen.“

Ost-West-Unterschiede träten auch zutage, weil die Kieze, in denen die Menschen lebten, in Wahrheit Großstädte seien. Andererseits gebe es die Einheit der Stadt und ein gemeinsames Lebensgefühl – auch, weil 1,8 Millionen Menschen nach dem Mauerfall nach Berlin gekommen sind.

Mehr Verantwortung übernehmen

Klaus Schroeder sagte, entscheidend für ein funktionierendes Gemeinwesen sei, etwas Gemeinsames zu haben, das einen verbindet. Die Menschen müssten mehr Verantwortung, etwa für ihren Stadtteil, übernehmen und dafür auch Spielräume erhalten. Dann wachse die Gemeinschaft auch zusammen. Michael Müller sagte ebenfalls, eine Stadt könne nur mit aktiven Bürgern funktionieren. In Berlin engagierten sich eine Million Menschen ehrenamtlich. Das sei eine gute Grundlage.

Ehrenamtliches Engagement könne eine Gesellschaft bewegen und sogar verändern, sagte Ruth Misselwitz. Angesichts der vielen jungen Menschen, die etwas tun und Verantwortung übernehmen wollen, etwa für Umwelt, Gerechtigkeit und Frieden, sei sie optimistisch.

Vielleicht spielen dann Ost-West-Unterschiede in 20 oder 30 Jahren wirklich keine Rolle mehr.