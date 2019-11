Senatssprecherin Claudia Sünder verlässt das Rathaus

Claudia Sünder, seit drei Jahren Sprecherin des rot-rot-grünen Senats in Berlin, verlässt das Rote Rathaus.

Wechsel im Roten Rathaus: Senatssprecherin Claudia Sünder wird die Senatskanzlei Ende März kommenden Jahres verlassen. Sie werde ab April 2020 als Geschäftsführerin einer Projektentwicklungsgesellschaft arbeiten, sagte Claudia Sünder am Freitagabend bei einer privaten Veranstaltung anlässlich ihres 50. Geburtstags. Die Hälfte ihres Lebens sei nun vorbei, dies sei Anlass, noch einmal etwas Neues zu beginnen und nun auch selbst die Geschäfte zu führen, sagte Claudia Sünder.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) war über die Pläne von Claudia Sünder informiert. Am Freitagabend dankte er seiner Sprecherin für ihre Arbeit und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute. Für die Suche nach einem Nachfolger hat Müller nun ein halbes Jahr Zeit. Wer neuer Senatssprecher werden soll, sei noch völlig offen, hieß es am Freitagabend.

Claudia Sünder war nach der Abgeordnetenhauswahl 2016 zu Müller gekommen. Kurz vor der Wahl hatte die damalige Senatssprecherin Daniela Augenstein völlig überraschend ihren Posten aufgegeben und sich beruflich neu orientiert. Claudia Sünder, geboren in Mecklenburg-Vorpommern, hatte sich in Baden-Württemberg zunächst in der Kommunalpolitik für die SPD engagiert und dann zwei Mal für den Bundestag kandidiert, das Mandat aber nicht errungen. Vor fünf Jahren kam Sünder nach Berlin, sie arbeitete dann für die Wohnungsbaugesellschaft Degewo und leitete zuletzt den Bereich Unternehmenskommunikation, bevor sie zur Senatssprecherin berufen wurde. Anders als ihre Vorgängerin wurde sie aber nicht im Range einer Staatssekretärin beschäftigt.

Der Regierende Bürgermeister muss sich nun auf die Suche nach einem neuen Sprecher machen. In der rot-rot-grünen Koalition gibt es noch zwei stellvertretenden Senatssprecher – Kathi Seefeld (Linke) ist vor allem für die Social-Media-Aktivitäten der Senatskanzlei verantwortlich, Julian Mieth (Grüne) kümmert sich vorwiegend um die Großveranstaltungen, im letzten Jahr um die Ausrichtung des Einheitsfestes in Berlin, im kommenden Jahr um das Jubiläum „100 Jahre Groß-Berlin“. Allerdings sind die stellvertretende Senatssprecher als Vertreter ihrer Parteien nicht die engen Vertrauten des Regierenden Bürgermeisters.