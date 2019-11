IAA: Michael Müller und Messe-Chef Christian Göke werben für Umzug

Nächste Runde im Ringen um den Wechsel der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) von Frankfurt nach Berlin: Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat zusammen mit Berlins Messe-Chef Christian Göke am Freitag Vertreter des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) im Roten Rathaus empfangen.

Müller und Göke wollen die Automobilindustrie von Berlin als neuem Autostandort für die renommierte Messe überzeugen. „Es handelte sich um ein vertrauliches Arbeitsgespräch“, sagte der Sprecher der Messe, Emanuel Höger, nach dem Treffen. Einzelheiten gaben die Beteiligten danach deshalb nicht bekannt. Eine unmittelbare Entscheidung für einen möglichen neuen Standort steht nicht an, da der Verband momentan einen neuen Präsidenten sucht.

Der aktuelle VDA-Chef, Bernhard Mattes, hat seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt. Als aussichtsreichster Nachfolger wird derzeit der ehemalige Wirtschaftsminister und ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel gehandelt.

Berlin buhlt um die IAA

Berlin buhlt seit Wochen darum, die in die Krise geratene IAA nach Berlin zu holen. Dazu hat es im Senat bereits mehrere Vorstöße gegeben. Zuletzt hatten Müller und Göke jeweils einen Brief an den Verband der Automobilindustrie geschrieben, um für den Umzug zu werben.

Der IAA-Vertrag mit dem langjäh­rigen Messestandort Frankfurt ist aus­gelaufen, die jüngste Ausgabe der Leistungsschau vom September gilt als wenig erfolgreich: Wichtige Aussteller fehlten, Umweltschützer protestierten, und es kamen so wenige Besucher wie lange nicht.

Die Zeichen stehen also auf Neustart – möglicherweise in Berlin, wo die IAA im Jahr 1897 ihren Anfang nahm und von wo sie 1951 wegzog. Als neue Standorte sind auch Köln und Hannover im Gespräch. Berlins Messechef Göke schwebt vor, aus der Auto- eine Mobilitätsmesse zu machen. Er wirbt auch mit der Nähe zur Politik.

Auch Müller sieht in Berlin den geeigneten Standort für die Messe. Die Automobilindustrie stehe vor großen Veränderungen und müsse vor dem Hintergrund der Klimadebatte und der Digitalisierung neue Lösungen anbieten, schrieb Müller an die Unternehmen. „Die Zukunft der Mobilität wird vor allem in den Metropolen der Welt erarbeitet und entschieden“, so der Regierende Bürgermeister. Berlin eigne sich wegen seiner herausragenden Wissenschaftslandschaft für diesen Wandel besonders, heißt es in seinem Brief.