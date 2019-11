Hitze und Stürme: Bezirke müsse Tausende Bäume fällen lassen

Um die Berliner Bäume steht es schlecht. Dürresommer und Stürme haben ihnen stark zugesetzt. Die Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Reinickendorf haben in diesem Jahr bisher etwa 300 Straßenbäume und Hunderte weitere in Grünanlagen und auf Friedhöfen verloren.

In Spandau und Mitte sind es 400 Straßenbäume, 1747 Bäume in Grünanlagen, auf Friedhöfen und sonstigen Flächen. In Treptow-Köpenick mussten in den letzten Jahren durchschnittlich 600 bis 800 Bäume gefällt werden. 2018 wurden in ganz Berlin 6228 Straßenbäume gefällt.

In Reinickendorf rechnet man mit mehr als 7100 dauerhaft geschädigten Bäumen, 6500 sind es womöglich in Steglitz-Zehlendorf. Die Analyse der Bestandsveränderung für das Jahr 2019 wird im Dezember veröffentlicht.

Zu den Gründen über die starken Verlust geben die Bezirke stets die vergangenen Sommer an, die besonders wenig Regen und lange Hitzeperioden mit sich brachten. Auch die Grundwasserstände seien so weit abgesunken, dass selbst Altbäume von der Wasserversorgung abgeschnitten waren, erklärt Maren Schellenberg (Grüne), Bezirksstadträtin von Steglitz-Zehlendorf.

Besonders betroffen sind Flachwurzler und wasserbedürftige Bäume wie Birken, Hainbuchen und Fichten. „Die Folgen der Dürre 2018 wurden erst in diesem Jahr richtig sichtbar. Und auch die des diesjährigen Sommers werden sich erst im kommenden Jahr deutlich zeigen“, so Schellenberg.

Stressfaktor ist auch das ausgelastete Erdreich

Trockenperioden, Stürme und Schadstoffe bedeuten Stress für die Bäume und machen sie anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. „Es wird erwartet, dass sich das durchschnittliche Krankheitsbild der Straßenbäume verschlechtert“, heißt es aus dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. Weitere Gründe sind schlechte Standortbedingungen. Zu wenig Platz im Erdreich, da dieses immer mehr von Leitungen durchzogen ist, Windstöße durch vorbeifahrende Autos, Salze im Winter und Hundeurin sind Störfaktoren für die stummen Riesen.

In der Folge dieses Stresses sind die Bäume anfälliger für Pilze und Schadinsekten wie Borkenkäfer, Spinnmilben oder Blattläuse. „An Ahorn wurden vermehrt Fälle der Rußrindenkrankheit festgestellt, welche nicht nur die Bäume zum Absterben bringt. Freigesetzte Pilzsporen können auch allergene Wirkungen auf den menschlichen Organismus haben“, erklärt Bezirksstadträtin Schellenberg.

Viermal mehr Bäume müssen gefällt werden

Die verschiedenen Einflüsse zeigen ihre Wirkung. Im Verhältnis zum Vorjahr müssten etwa viermal mehr Bäume gefällt werden, heißt es aus dem Bezirksamt Pankow. Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU) aus Spandau zur Fällung der Bäume: „Das Straßen- und Grünflächenamt ist bemüht, möglichst jeden Baum zu erhalten, aber die Erhaltung der Verkehrssicherheit hat höchste Priorität, sodass Fällungen unter Umständen unumgänglich sind.“ Auch bei Bauarbeiten müssen immer wieder Bäume weichen.

Aus Reinickendorf heißt es, dass es bereits in den vergangenen Jahren die Zahl der Baumfällungen immer weiter gestiegen ist. Besonders im Straßenraum weisen Baumkronen immer häufiger Totholz auf. Da dadurch Äste herabfallen und Passanten verletzen könnten, stellt diese abgestorbene Holz eine Gefahr dar.

Charlottenburg-Wilmersdorf, mit 104 Bäumen je Straßenkilometer der baumreichste Bezirk, will dem am Klausenerplatz-Kiez mit konzentrierten Baumschnittarbeiten begegnen. Dafür werden seit dem 28. Oktober für drei Wochen zeitweilig Straßenabschnitte gesperrt und Halteverbotszonen eingerichtet.

Neupflanzungen sind aufwendig und teuer

Die Bezirke bemühen sich, gefällte Bäume durch Neupflanzungen zu ersetzen. Die sind aufwendig und teuer. Im Hinblick auf die personelle und finanzielle Ausstattung der Grünflächenämter könne ein zeitnaher Ersatz gefällter Bäume nicht sichergestellt werden, heißt es aus dem Bezirksamt Neukölln.

Steglitz-Zehlendorfs Bezirksstadträtin Schellenberg macht auf die Problematik aufmerksam, dass die Bewässerung aller Bäume zukünftig nicht möglich sein wird. Daher würde nach besser geeigneten Arten und Sorten gesucht werden, die auch längere Trockenperioden besser verkraften. Das Straßen- und Grünflächenamt Mitte setzt auf neue Baumsorten wie Resista-Ulme, Hopfenbuche oder Ginkgo, die besser mit den veränderten klimatischen Bedingungen zurechtkommen. „Ein weiteres Problem könnte entstehen, sollte Wasser in der Stadt insgesamt knapp werden“, so Schellenberg.

In Pankow sieht es ähnlich aus. Vollrad Kuhn (Grüne), Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bürgerdienste, erklärt, Nachpflanzungen würden erfolgen, soweit finanzielle Mittel vorhanden wären. Die kämen derzeit fast ausschließlich aus Fremdmitteln und Spendengeldern.

Mit der Straßenbaum-Kampagne der Senatsumweltverwaltung werden jährlich Spenden gesammelt, um gefällte Bäume zu ersetzen. 300 Neupflanzungen würden in diesem Jahr in Pankow angestrebt, 203 Straßenbäume werden in Reinickendorf gepflanzt und in Mitte sollen es 500 Jungbäume sein, um eine positive Baumbilanz vorzuweisen.

Wegen der Trockenheit: Es muss ein Umdenken erfolgen

Aus Mitte heißt es: „Die Herausforderungen der Zukunft erfordern ein Umdenken. Der Trend muss weg von Rasenflächen, die große Mengen Wasser verbrauchen, hin zu schattenspendenden Stauden- und Gehölzpflanzungen. Dies schafft ein besseres Stadtklima und bietet Insekten Nahrung und Lebensraum.“

Erst am Freitag ist der Park Babelsberg in Potsdam weiträumig gesperrt worden, Besucher sollen vor fallenden Ästen geschützt werden. Neben der Entfernung von Totholz an zehn Bäumen müssen laut Angaben der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg auch fünf Bäume gefällt und eine Krone abgenommen werden.

Wie lange die Sperrung anhalte, könne noch nicht abgesehen werden. Grund für die massiven Baumschäden sei auch hier die Trockenheit der vergangenen Jahre, teilte die Stiftung mit. „Nach vorläufigen Schätzungen ist davon auszugehen, dass derzeit circa 200 Großbäume absterben beziehungsweise schon abgestorben sind.“ Wie viele Bäume genau irreparable Schäden erlitten haben, könne erst im Frühling beurteilt werden, wenn die gesunden Bäume wieder Blüten und Blätter tragen.