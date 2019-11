Foto: (C) Manfred Paul

In der Komischen Oper stellte die Schauspielerin Dagmar Manzel ihre neue CD „Sehnsucht“ vor. Dabei lag ihr das Publikum ihr zu Füßen.

Liederabend Dagmar Manzel hat mehr als einen Koffer in Berlin

Dagmar Manzel kommt noch nicht. Sie ist eingenäht in ihrem Kleid und kann sich nicht rühren. Stattdessen stapft ein ältlicher Mann mit Schiebermütze und Arbeitskittel auf die Bühne der Komischen Oper. Erschrickt sich über das Publikum im Saal. Und über die Musiker auf der Bühne. Er sei ja hier nur wegen einer Bewerbung. Und sollte kurz raus, um auszurichten, dass „Frau Menzel“ gleich komme.

Der Mann spricht den Namen falsch aus, entschuldigt sich, er kenne die ja gar nicht. Dann packt er eine Schreibmaschine aus. Und während die fünf Musiker sich warmspielen, fängt er an, im Rhythmus mitzutippen. Ein uralter Sketch von Jerry Lewis. Und doch immer wieder herrlich komisch.

Der Abend ist weit mehr als nur eine CD-Release-Party

Natürlich ist der Mann mit der Mütze nicht echt. Natürlich steckt Dagmar Manzel unter der Maske, quasi die Antwort auf Hape Kerkelings Horst Schläm­mer. Damit frönt sie gleich anfangs auch ihrer Lust an Klamauk und Verkleidung. Eigentlich sind die Fans an diesem Donnerstagabend ja in die Komische Oper gekommen, um einen Liederabend zu erleben. Mit dem Dagmar Manzel ihre neue CD „Sehnsucht“ vorstellt.

Aber eine bloße CD-Release-Party, wo man bloß die Stücke des Albums runterspielt, um sie mal live zu testen, das ist mit der Ur-Berlinerin nicht zu machen. Sie baut das im Gegenteil zu einem großen Abend aus. Dabei interpretiert sie nicht alle Lieder von der CD, dafür aber auch zahlreiche andere.

Dagmar Manzel hat viele Facetten. Das zeigte schon das Cover ihrer letzten CD „Menschenkind“

Foto: Universal Music

Schon mit ihrem Schreibmaschinen-Intro hat sie das Publikum sofort bezaubert. Aber auch wenn sie als Mann abgeht und als Manzel zurückkehrt, wird sie weiter Rollen spielen. Etwa wenn sie über einen Koffer auf der Bühne stolpert, diesen öffnet und immer andere Klamotten heraus- und anzieht und damit auch in einen neuen Song schlüpft.

Oder wenn sie ihre fünf Musiker erst mal rüffelt, sie sollten etwas schneller spielen und „aus den Puschen“ kommen. Um sie gleich wieder in ihrem Elan zu bremsen: Man sei ja hier nicht bei einem Beat-Abend, sondern an einer gediegenen Opernbühne.

Frau Manzel braucht keine Puschen

Das mit den Puschen ist ein gutes Bild. Man kann sich kaum vorstellen, dass Dagmar Manzel welche besitzt und abends auf dem Sofa sitzt. Die 61-Jährige ist ein Bühnen- und Arbeitstier. Sie kann einfach alles, die großen Gesten im Theater und die kleinen für die Kinoleinwand. Sie kann große Tragödin und große Knallcharge. „Tatort“- Kommissarin ist die Schauspielerin zudem.

Und wie selbstverständlich singt sie auch, mal in Unterhaltungsoperetten wie „Die Perlen der Cleopatra“, mal in ziemlich anspruchsvollen Musicals wie „Sweeney Todd“. Wie sie das alles in einen Terminkalender unterkriegt, bleibt ihr Geheimnis. Aber wenn sie dann doch mal Pause hat, scheint sie neue Lieder zu studieren.

Die Schauspielerin in ihrem bislang letzten großen Kinofilm „Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ neben Elmar Wepper.

Foto: Majestic Filmverleih

Seit nunmehr 15 Jahren ist Dagmar Manzel auch ein Star an der Komischen Oper, an diesem Abend steht sie hier, das Haus hat mitgezählt, zum 275. Mal. Und gibt einmal „Manzel komplett“. Auf dem Cover ihrer „Sehnsuchts“-CD schaut sie eher melancholisch drein. Auf der Bühne aber gibt sie auch den Clown, die Berliner Schnauze, das Bühnentier. Es Rampensau zu nennen, verbietet die Höflichkeit.

Mehr Brust- statt Kopfstimme

„Sehnsucht“ ist bereits ihr viertes Album. Und das überrascht mit einer neuen, gereiften Manzel, die stark an ihrer Stimme gearbeitet hat. Früher sang sie eher mit Kopfstimme, einem Sopran, der nicht ganz zu ihrer tiefen Stimme passen mochte. Ein Kontrast, den man aber auch wieder komisch ausspielen konnte. Nun singt sie aber tiefer, mit Bruststimme. Das passt besser zu den Klassikern des Kabarett-Chansons wie Friedrich Hollaender oder Mischa Spoliansky, aber auch zu jüngeren Songs etwa von Günther Fischer oder auch Helmut Oehring, der ebenfalls im Saal sitzt.

Im „Tatort“ ermittelt sie auch: stets an der Seite von Fabian Hinrichs.

Foto: ARD

La Manzel singt auch nicht nur Klassiker. Sie interpretiert sie, gemeinsam mit ihren kongenialen Musikern, komplett gegen den Strich. Etwa den Marlene-Klassiker „Wenn ich mir was wünschen dürfte“, den viele schon nicht mehr hören können: Bei ihr beginnt das Ganze wie ein Klezmer und wird dann überraschend zu einem Tango. Und damit etwas ganz Eigenes, ganz Originäres.

Nur eines kann sie nicht: aufhören

Und dann berlinert sie wieder von Herzen „Ick wunder mir über jarnischt mehr“. Eine blonde Perücke und ein rollendes R, und schon wird sie zu einer einzigen Parodie des französischen Chansons. Dieser Koffer scheint ein unversiegbarer Schatz an kleinen wunderbaren Nummern zu sein. Dabei hat die Manzel doch mehr als nur einen Koffer in Berlin.

Der zweite Teil ist dann eher das, was man einen Liederabend nennen würde. Da wird es auch nachdenklicher, melancholischer. Und sie verzichtet auf Rollenspiele. Am Ende aber kommt sie natürlich noch einmal wieder als der Mann vom Anfang auf die Bühne. Und rundet den Abend ab. Nur eines kann die Manzel nicht. Ein Ende finden. Zu sehr beglückt es sie, das Publikum zu beglücken. Und so gibt sie noch eine Zugabe. Und noch eine Zugabe. Das Publikum liegt ihr auch dafür zu Füßen.