Wirtschaft in Berlin Umfrage: „Die Party ist vorbei, die Konjunktur stürzt ab“

Berlin. Die Berliner Wirtschaft reagiert zunehmend verschnupft auf die derzeitige Wirtschaftspolitik des Senats. Das geht aus der neuen Konjunkturumfrage von Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer hervor, die am Freitag vorgestellt wurde. Demnach sehen 67 Prozent der Firmen in der deutschen Hauptstadt die derzeitigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen der rot-rot-grünen Koalition als größtes Risiko für ihre weitere unternehmerische Entwicklung an.

„Die Party ist vorbei, die Konjunktur stürzt ab. Es geht steil nach unten“, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK, Jan Eder.

Indikator für die Stimmung in der Berliner Wirtschaft ist der sogenannte Geschäftsklimaindex. Laut Umfrage ist der Wert innerhalb eines Jahres von 143 auf aktuell 119 Punkte gesunken.

Alle Branchen rechneten damit, dass die Konjunktur in den nächsten Monaten deutlich abbremse, sagte Handwerkskammer-Chef Jürgen Wittke. Die meisten Unternehmen planen deswegen deutlich weniger Investitionen ein, auch der Personalaufbau verliere an Schwung.

„Besonders die Betriebe des Bau- und Ausbauhandwerks sehen jetzt schon die Auswirkungen des Mietendeckels“, beklagte Wuttke. Viele Firmen rechneten wegen der vom Senat beschlossen Mietpreisregulierung mit Umsatzverlusten in Millionenhöhe, so die Kammer.