Union gegen Hertha: Das müssen Sie zum Berliner Derby wissen

Sonnabend in Berlin Live-Blog: Derby Union - Hertha, Demonstrationen in Berlin

Berlin. Gleich mehrere Großereignisse verlangen der Berliner Polizei am Sonnabend einiges ab. Um 18.30 Uhr wird in der Alten Försterei das Berlin-Derby zwischen Union und Hertha BSC angepfiffen. Wie in der Bundesliga üblich öffnet Union die Stadiontore zwei Stunden vor dem Anpfif. Daneben marschiert in Neukölln und Friedrichshain die Hausbesetzerszene auf. Unter dem Motto "Stoppt den Krieg - Solidarität mit Rojava" haben pro-kurdische Aktivisten außerdem zu einer Großdemonstration in Berlin aufgerufen.

15.05 Uhr: Behelmte Polizisten begleiten den Demonstrationszug. Die Beamten schützen Objekte wie das Volkswagen Forum. Der Autokonzern steht wegen geplanter Investitionen in der Türkei in der Kritik. Derzeit sind diese wegen der aktuellen politischen Lage aber ausgesetzt.

15.00 Uhr: Derweil in Fricdrichshain. Am Boxhagener Platz haben sich mehrere Hundert Hertha-Fans versammelt. Nun geht zu Fuß zum S-Bahnhof Warschauer Straße und dann weiter mit dem Zug in Richtung Köpenick.

14.54 Uhr: Unter dem Motto „Stoppt den Krieg, Solidarität mit Rojava“ ziehen nach Polizeiangaben etwa 1000 Demonstranten in Richtung Brandenburger Tor. Der Veranstalter spricht sogar von mindestens 2000 Teilnehmern. Der Protestzug wird begleitet von zahlreichen Fahnen kurdischer Organisationen. Eine Pappkonstruktion in Panzerform mit einer Puppe, die den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan darstellen soll, erinnert an umstrittene deutsche Waffenlieferungen an die Türkei.

14.42 Uhr: Die pro-kurdische Demo ist losgelaufen.Vom Neptunbrunnen geht es über die Straße Unter den Linden, Friedrichswtraße, Kochstraße, Wilhelmstraße und Stresemannstraße bis zum Potsdamer Platz. Ein Polizeihubschrauber macht derzeit Übersichtsaufnahmen.

14.38 Uhr: Für die Fußballfans hat die S-Bahn heute ihr Zugangebot ausgeweitet.

Heute das erste Stadt-Derby in der AltenFörsterei. Anstoß 18:30 Uhr. Wir verstärken das Zugangebot und bringen Euch hin. Anreise über Köpenick mit #S3 und #S5. Anreise über Spindlersfeld mit der #S47, die zw. #Südkreuz und #Spindlersfeld verkehrt. #FCUBSC @fcunion @HerthaBSC — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) November 2, 2019

Das sind die Demorouten der Projects United

Die Veranstaltungen im Überblick

11 - 20 Uhr pro-kurdische Demonstration "Stoppt den Krieg - Solidarität mit Rojava". Ausgangspunkt ist der Alexanderplatz. Der Demonstrationszug soll bis zum Potsdamer Platz ziehen. Auch mehrere linke Gruppen, darunter die vom Verfassungsschutz beobachtete interventionistische Linke, rufen zur Teilnahme auf.

Demonstrationen gegen Gentrifizierung und Verdrängung des Projects United: Demo "Syndikat bleibt", Start gegen 15.30 Uhr an der Weisestraße in Neukölln. Demo "We stay. Für den Erhalt von Freiräumen", Start am Lausitzer Platz und ab 16 Uhr am Bona-Peiser-Weg in Kreuzberg. Vereinigung der Demos am Lausitzer Platz und Weiterzug bis zur Rigaer Straße. Dort soll die Demo am Abend enden.

Bundesliga-Derby Union Berlin - Herha BSC um 18.30 Uhr in der Alten Försterei. Treffen der Hertha-Fans ab 14 Uhr am Boxhagener Platz in Friedrichshain und gemeinsame Fahrt mit der S-Bahn zum Stadion.