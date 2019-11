1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC: Liveticker zum Berlin-Derby

Demos in Berlin beim Derby Union vs Hertha BSC

Neben dem Bundesliga-Derby gibt es in Berlin am Sonnabend mehrere Demonstrationen. 2000 Polizisten im Einsatz. Alle Infos im Liveblog.

Der 1. FC Union Berlin trifft um 18.30 auf Hertha BSC. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Berliner Klubs in der Bundesliga.

Die Anreise der beiden Fans verläuft bislang überwiegend friedlich, vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet.

Alles Sportliche lesen Sie auch in unserem Immer-Hertha-Blog.

Der 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC im Liveticker

17.36 Uhr: Vor und in der Union-Fankneipe vor dem Stadion in der Hämmerlingstraße wird ordentlich vorgeglüht. Unmittelbar an den Eingängen sind kaum Polizeibeamte oder Sicherheitskräfte zu sehen.

17.28 Uhr: Herthas Startelf: Jarstein – Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt – Wolf, Grujic, Skjelbred, Dilrosun – Ibisevic, Lukebakio.

Unions Startelf: Gikiewicz – Trimmel, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Lenz – Andrich, Gentner – Ingvartsen, Andersson, Bülter

17.24 Uhr: Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) wird das Spiel im Stadion mitverfolgen. Seinem Sprecher zufolge sei er bereits auf dem Weg nach Köpenick.

17.13 Uhr: Hin und wieder verlaufen sich Hertha-Fans auf die Seite der Union-Anhänger an den Eingängen der Hämmerlingstraße. Doch statt Feindseligkeiten sind die meisten Union-Fans freundlich und erklären den Fans vom gegnerischen Team den Weg.

17.07 Uhr: Der Union-Mannschaftsbus erreicht das Stadion. Etwa fünf Minuten vorher ist bereits der Tross von Hertha in Köpenick eingetroffen. Und noch ein prominenter Gast ist vor Ort: Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Sie tippt auf ein 3:2, will sich aber nicht festlegen, für welche Mannschaft.

Hertha-Fans bei ihrer Ankunft am Stadion An der Alten Försterei Hertha-Fans bei ihrer Ankunft am Stadion An der Alten Försterei

17.05 Uhr: Union-Fans haben sich den Einlasskontrollen am Stadion entzogen, meldet die Berliner Polizei. Sie seien unkontrolliert ins Stadion gelangt. Die Polizei schreibt: "Wir bitten trotz Derby-Rivalität alle Fans um Fairplay." An den Stadioneingängen selbst gibt es kaum Polizei. Kontrollen finden durch das Personal statt. Ein Alkoholverbot gibt es nicht, beobachtet unser Reporter.

Während Fans von @HerthaBSC auf dem Weg zum Stadion vereinzelt Pyros zündeten, haben Fans des @fcunion sich den Einlasskontrollen entzogen und sind unkontrolliert ins Stadion gelangt.



⚠️ Wir bitten trotz #Derby-Rivalität alle Fans um #Fairplay ⚠️#FCUBSC pic.twitter.com/6YAYsIBhq5 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 2, 2019

16.56 Uhr: Der Hertha-Fanmarsch nähert sich dem Stadion, erste Bengalos fliegen, immer wieder ist ein lautes „Scheiß Union“, „Union verrecke“ und „Hier regiert der BSC“ zu hören. Die Polizei leitet den Hertha-Tross am Stadion vorbei zum Gäste-Eingang. Blaue Rauschwaden, aber alles friedlich.

16.53 Uhr: Der Union-Fanmarsch erreicht das Stadion an der Alten Försterei. Fans aller Altersschichten sind dabei und offen auf ein friedliches Spiel. Tatsächlich tippen viele Union-Fans auf ein Unentschieden. Einer sagte der Morgenpost: "Ich tippe auf ein 1:1. Zuhause gewinnen wir leider nicht so oft."

16.37 Uhr: Am S-Bahnhof Köpenick herrscht ausgelassene Stimmung, selbstverständlich regieren die rot-weißen Fahnen. Zahlreiche Fans sind dort noch verzweifelt auf der Suche nach Tickets für das Derby.

16.30 Uhr: Die Hertha-Fans, die mit Zügen am S-Bahnhof Wuhlheide angekommen sind, werden nun von Einsatzkräften der Berliner Polizei in Richtung Stadion begleitet, meldet die Berliner Polizei bei Twitter. Derweil hat sich auch die Mannschaft von Hertha BSC in den Bus gesetzt und macht sich auf den Weg nach Köpenick.

16.17 Uhr: Am S-Bahnhof Köpenick haben Fans Bengalos gezündet. Die Stimmung ist bei jenen Fans, die in schwarzer Kleidung statt Fan-Montur unterwegs sind, latent aggressiv. Selbst andere Fans, die ihr Handy zückten, zum Beispiel, um ein Foto zu machen, wurden aggressiv angegangen. Teilweise ertönen "Eisern Union"-Fangesänge. Union-Fans machen sich nun auf dem Weg zum Stadion An der Alten Försterei.

Union-Fans auf dem Weg zum Stadion An der Alten Försterei.

Foto: Erik Baumgärtel

16.10 Uhr: Der Sonderzug für Hertha-Fans hat den Bahnhof Warschauer Straße verlassen.

"Sonderzug nur für Hertha-Fans" steht auf der Anzeige

Foto: Andreas Gandzior

16.07 Uhr: Die Kreuzung Am Bahndamm/Bahnhofstraße in Köpenick ist jetzt fast vollständig von Fans blockiert. Die Polizei leitet einzelne Fahrzeuge um.

15.57 Uhr: Die Warschauer Straße ist noch gesperrt, aber die Fans sind im Bahnhof verschwunden. Flaschensammler haben bereits sämtliche zurückgelassenen Bierflaschen von der Brücke geräumt. In den kommenden Minuten dürfte die Warschauer Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aus dem Bahnhofsgebäude dringt immer wieder Qualm von abgebrannter Pyrotechnik, die von einzelnen Fans gezündet wird.

15.49 Uhr: Der Block der Hertha-Fans hat den Bahnhof Warschauer Straße erreicht. Vereinzelt werden im Bahnhof Böller gezündet.

Die Fans haben den Bahnhof Warschauer Straße erreicht.

Foto: Andreas Gandzior

15.46 Uhr: Vor der Kneipe "Hauptmann von Köpenick" versammeln sich dunkel gekleidete Union-Anhänger. Die Polizei spricht von "aktiven Unionsanhängern" und beobachtet die Gruppe. Als Hertha-Fan soll man sich aber nicht nähern, hieß es.

Zahlreiche Union-Fans haben sich am "Hauptmann von Köpenick" versammelt.

Foto: Erik Baumgärtel

15.34 Uhr: Die Hertha-Fans sind nun von der Revaler Straße in die Warschauer Straße abgebogen. Zwischendurch gab es etliche Zwischenstopps an den Spätis an der Revaler Straße, wo sich zahlreiche Fans mit Getränken eingedeckt haben.Die Warschauer Brücke ist für den Verkehr vollständig gesperrt, Auto-, Bus- und auch Tramverkehr sind komplett eingestellt.

15.37 Uhr: Es ist unverkennbar: Am S-Bahnhof Köpenick dominiert Rot-Weiß. Die ersten Unionfans versammeln sich um das Bahnhofsgebäude und in den Nebenstraßen. Auch die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und sichert die Zugänge zu den Gleisen.

Union-Fans am S-Bahnhof Köpenick.

Foto: Erik Baumgärtel

15.24 Uhr: Der Block der Hertha-Fans, der sich am Boxhagener Platz in Friedrichshain versammelt hatte, hat sich in Bewegung gesetzt. Die Fans ziehen zum Bahnhof Warschauer Straße. Von dort wollen sie zum Stadion an der Alten Försterei fahren. Lautstark skandieren sie Parolen. Die Stimmung ist aber überwiegend friedlich. Einzelne Fans zerschmeißen leere Bierflaschen und zünden Böller. Am Boxhagener Platz hatte die Polizei einen mobilen Videowagen im Einsatz. Berliner Polizei und Bundespolizei werden unterstützt von Einsatzkräften aus Niedersachsen.

Hertha-Fans ziehen Richtung Bahnhof

Foto: Andreas Gandzior

15.28 Uhr: Dieser Hertha-Fan ist sich sicher: "Die Nummer 1 der Stadt sind wir." Das dürften Union-Fans anders sehen.

15.00 Uhr: Derweil in Friedrichshain. Am Boxhagener Platz haben sich mehrere Hundert Hertha-Fans versammelt. Nun geht zu Fuß zum S-Bahnhof Warschauer Straße und dann weiter mit dem Zug in Richtung Köpenick.

14.38 Uhr: Für die Fußballfans hat die S-Bahn heute ihr Zugangebot ausgeweitet.

Heute das erste Stadt-Derby in der AltenFörsterei. Anstoß 18:30 Uhr. Wir verstärken das Zugangebot und bringen Euch hin. Anreise über Köpenick mit #S3 und #S5. Anreise über Spindlersfeld mit der #S47, die zw. #Südkreuz und #Spindlersfeld verkehrt. #FCUBSC @fcunion @HerthaBSC — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) November 2, 2019

Vom Berlin-Derby und den Demonstrationen berichten Andreas Gandzior, Erik Baumgärtel, Michael Färber, Alexander Dinger, Sebastian Geisler, Tobias Köberlein und Michael Bee.