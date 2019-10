Parlamentssitzung: Vereidigung von Verfassungsrichtern

Berlin. Nach fast zweistündiger Unterbrechung hat das Berliner Abgeordnetenhaus am Donnerstagnachmittag seine Sitzung fortgesetzt. Erster Punkt war die Vereidigung der neuen Präsidentin des Berliner Verfassungsgerichtshofes, Ludgera Selting, sowie des CDU-Kandidaten Christian Burholt als weiteren neuen Richter. Beide waren vor der Unterbrechung mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit vom Parlament gewählt worden. Die Linke-Kandidatin Lena Kreck fiel dagegen in geheimer Wahl durch. Daraufhin gab es zunächst erheblichen Beratungsbedarf in den Fraktionen. Die Linke entschied schließlich, Kreck nicht in einen zweiten Wahlgang zu schicken. Linke- Fraktionschef Udo Wolf warf der CDU, die mutmaßlich gegen Kreck stimmte, den Bruch von Absprachen vor.

( dpa )