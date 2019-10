Berliner Abgeordnetenhaus: Eklat im Parlament bei Richterwahl für Verfassungsgericht

Berlin. Im Berliner Abgeordnetenhaus ist es am Donnerstag zu einem Eklat gekommen. Die von der Linksfraktion nominierte Kandidatin für das Landesverfassungsgericht ist entgegen der vorherigen Absprachen durchgefallen. Die Sitzung wurde daraufhin unterbrochen. Die Fraktionen verhandelten über das weitere Vorgehen.

Routinemäßig stand am Donnerstag die Wahl der Nachfolger für die ausscheidenden Verfassungsrichter auf der Tagesordnung. Unter anderem hört die Präsidentin Sabine Schudoma auf. Das Vorschlagsrecht für die neuen Verfassungsrichter lag diesmal bei der SPD, der CDU und der Linken. Die SPD schickte Ludgera Selting ins Rennen, die Vizepräsidentin des Berliner Landgerichts. Die CDU nominierte Christian Burholt, Dozent an der Fachhochschule für Wirtschaft und Recht. Und die Linke schlug Lena Kreck vor, Professorin an der Evangelischen Fachhochschule. Normalerweise sprechen sich die Fraktionen ab, so dass alle Bewerber die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament bekommen.

Diese Einigung stand auch für die Kandidatin der SPD und der CDU. Beide wurden deutlich gewählt. Die Linken-Bewerberin Kreck bekam aber von 152 Stimmen nur 86. Damit war sie durchgefallen. „Wir haben eine problematische Situation“, kommentierte Parlamentspräsident Ralf Wieland, ehe er die Sitzung unterbrach und den Ältestenrat einberief.

Die Linke verdächtigt CDU, die Absprache gebrochen zu haben

Die Linken reagierten schockiert. Sogleich hatten sie die CDU im Verdacht. Die Christdemokraten seien bestrebt, sich nach der Wahl in Thüringen und dem Ausscheiden aus einer gemeinsamen Resolution aller Fraktionen zum 30. Jahrestag des Mauerfalls von der Linken abzugrenzen und habe deshalb die Absprache gebrochen. Dieser Verdacht wurde genährt durch eine Aussage, die bei Krecks Vorstellung in der CDU-Fraktion gefallen sein soll. Die Juristin habe geäußert, dass sie ihr Richteramt durchaus auch als politischen Auftrag verstehe, hieß es.

In geheimer Wahl ist es aber nicht eindeutig nachvollziehbar, wer ausgeschert ist. Die CDU verwies darauf, dass mit 86 Stimmen auch nicht alle Mitglieder der Koalitionsfraktionen für Kreck gestimmt hätten. Die Koalition stehe nicht, hieß es aus der Union.