Dieselfahrverbote in Berlin auf Hermannstraße und Silbersteinstraße

Die Dieselfahrverbote treten in Berlin in Kraft: Ab voraussichtlich Mittwoch, den 27. November, gelten auf der Hermannstraße und Silbersteinstraße in Neukölln die Durchfahrbeschränkungen für Dieselfahrzeuge. Das teilte der Verkehrsinformationsdienst auf der Homepage am Donnerstag mit.

Für acht Straßenabschnitte sind Durchfahrbeschränkungen für Dieselfahrzeuge angeordnet, um die NO2-Jahresgrenzwertes einzuhalten. Außerdem wird für die Abschnitte zudem ein Tempo 30 angeordnet. So soll die Luftbelastung weiter reduziert werden. Anlieger sind von den Durchfahrbeschränkungen ausgenommen.

Hintergrund: Diesel-Grenzwerte: Immer noch viele Autos deutlich drüber

Dieselfahrverbot in Berlin: Schilder kommen Ende November

Der rot-rot-grüne Senat hatte bereits im Juli die Einführung der Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge beschlossen. Betroffen sind Streckenabschnitte in den Bezirken Mitte und Neukölln. Die Verbote gelten, sobald die Schilder aufgestellt sind. Das war ursprünglich für Anfang Oktober vorgesehen, wurde dann aber auf November verschoben. Allein in Mitte sollen demnach 69 Verbotsschilder aufgestellt werden.

Straßen für Dieselfahrzeuge bis Abgasnorm Euro 5 tabu

In Mitte sind Streckenabschnitte in der Leipziger Straße, Reinhardt-, Friedrich- und Brückenstraße betroffen. Dazu kommen Teile der Stromstraße und Alt-Moabit im Stadtteil Moabit. Im Bezirk Neukölln zählen Bereiche der Hermann- und Silbersteinstraße dazu. Für Anwohner, Liefer- sowie Pflegedienste und Handwerker soll es Ausnahmen geben.

Die Straßen werden für Diesel-Autos und -Lastwagen bis einschließlich Abgasnorm Euro 5 tabu, um die Luftqualität zu verbessern. Überhöhte Stickstoffdioxid-Werte sind Grund für Fahrverbote, die es bereits in Stuttgart, Hamburg und Darmstadt gibt. Andere Städte könnten folgen.