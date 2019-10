Modernisierte S-Bahnwagen mit alter Fahrgastinformation

Berlin . Seit einer Woche schon fährt durch Berlin eine S-Bahn, die nagelneu aussieht, aber doch schon seit 17 Jahren in der Stadt unterwegs ist. Der Zug ist der erste von 500 Doppelwagen der zwischen 1997 und 2004 ausgelieferten Baureihe 481, die in einem Langlebigkeitsprogramm für weitere Einsatzjahre fit gemacht werden sollen. 250 Millionen Euro stellen die Länder Berlin und Brandenburg in den nächsten Jahren dafür bereit. Doch das Ergebnis der Modernisierung stößt jetzt auch auf Kritik.

Laufbänder wie in den 90er-Jahren

So bemängelt der Deutsche Bahnkunden-Verband (DBV), dass trotz der hohen Investitionen die Fahrgastinformation im Wageninneren nicht verbessert wird. Es gebe weiterhin nur Laufbänder in den Zügen, auf denen die Linie, der Endbahnhof und die jeweils nächsten drei Stationen angezeigt werden. Hinweise zu Störungen oder auch zu Anschlüssen – heutzutage Standard in allen modernen Nahverkehrssystemen – könnten dort nicht dargestellt werden. „Der DBV hätte es begrüßt, wenn entsprechende Informationsmonitore in den Wagen installiert worden wären. Gut informierte Fahrgäste können auftretende Störungen schließlich besser verstehen und nachvollziehen“, sagte DBV-Landeschef Michael Wedel.

Wie neu: Die modernisierte Baureihe 481 rollt aus der Halle.

Für Echtzeit-Informationen nicht ausgelegt

In der Projektentwicklungsphase sei selbstverständlich untersucht worden, „ob der auch aus unserer Sicht wünschenswerte Umbau der Fahrzeuge der BR 481 auf den Stand der neuen Baureihe 483/484 erfolgen könnte“, sagte dazu S-Bahn-Sprecherin Sandra Spieker der Berliner Morgenpost.

Mehrere Gründe hätten jedoch für einen Weiterbetrieb des bisherigen Systems gesprochen. So sei weder der Fahrzeugrechner, noch die Verkabelung oder die Kupplung darauf ausgelegt, Echtzeitinformationen zu übertragen. Daher hätten die Fahrzeuge umfangreich neu verkabelt werden und einen zusätzlichen Rechner erhalten müssen. „Dies hätte das bekannte bestehende Gewichtsproblem vergrößert und kompensierende Maßnahmen erfordert, wie die Reduzierung der Passagierkapazität“, teilte die S-Bahn-Sprecherin mit.

Umbau der Information zu teuer

Für die Ausrüstung der Züge mit einem neuen Fahrgastinformationssystem seien durch die S-Bahn Berlin sehr hohe Kosten ermittelt worden. Diese sind nach Einschätzung der Länder unverhältnismäßig im Vergleich zum erzielbaren Nutzen und zur restlichen Lebensdauer der Fahrzeuge. „Aus diesen Gründen haben die Besteller sich für einen Weiterbetrieb des bestehenden Fahrgastinformationssystems entschieden“, so Spieker.

Münchener S-Bahn macht es besser

Dass es auch anders geht, zeigt derzeit die S-Bahn München. Auch dort werden Wagen älterer Bauart ET 423 für einen weiteren Einsatz modernisiert. 2018 wurde der erste Zug vorgestellt. Der glänzte nicht nur mit Sitzecken, tageszeitabhängiger Beleuchtung und mehr Abstellflächen für Gepäck, sondern auch mit neuen Bildschirmen. Auf denen können die S-Bahn-Fahrgäste jetzt auch über die tatsächlichen Abfahrtszeiten, über Störungen oder Umsteigemöglichkeiten auf dem Laufenden gehalten werden, heißt es. Der komplette Umbau der Züge, der in zwei Jahren abgeschlossen sein soll, kostet 300 Millionen Euro. Das Geld dafür stellt der Freistaat Bayern bereit.