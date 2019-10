Leserforum: Gelingt Berlin die Schulbauoffensive?

Morgenpost vor Ort am 7. November: Themen sind der Mangel an Schulplätzen, Sanierungsstau und Neubautgen. Und so können Sie dabei sein.

Berlins Schulsystem steht häufig in der Kritik. Das betrifft nicht nur das schlechte Abschneiden der Leistungen Berliner Schüler in Ländervergleichen. Eltern, Lehrer und Schüler klagen auch über Platzmangel an vielen Schulen, über Bauschäden oder Toiletten, die, wenn es irgendwie möglich ist, gemieden werden. Zudem erhöht die wachsende Stadt die Notwendigkeit, mehr Schulen zu bauen.

Die ausreichende Versorgung Berlins mit guten Schulplätzen ist eine der wichtigsten Aufgaben der rot-rot-grünen Koalition, die „Berliner Schulbauoffensive“ das größte Investitionsvorhaben des Senats. Bis zum Jahr 2026 sollen 5,5 Milliarden Euro fließen, um den Sanierungsstau abzubauen und neue Schulgebäude zu errichten.

Zweifel am ehrgeizigen Projekt

Aber kann das ehrgeizige Projekt gelingen? Etliche Schulpraktiker, Elternvertreter und Politiker bezweifeln das, die Landesregierung sieht sich indes auf gutem Weg.

Grund genug, das Thema bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion ausführlich zu erörtern. Schulplatzversorgung, Schulbau und -sanierung sind Thema unseres nächsten Leserforums in der Reihe „Morgenpost vor Ort“ am 7. November. Es trägt den Titel „Gelingt Berlin die Schulbauoffensive?“

Bildungssenatorin Sandra Scheeres auf dem Podium

Auf dem Podium diskutieren: Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD); Paul Fresdorf, bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im ­Abgeordnetenhaus; Wilfried Nünthel, Schulstadtrat in Lichtenberg (CDU); Peter Heckel, im Vorstand des Landesschulbeirats Experte für Schulbau, sowie Susanne Leinemann, Fachredakteurin der Berliner Morgenpost für das Themenfeld Schule und Kita. Moderator des Abends ist Morgenpost-Autor und Kolumnist Hajo Schumacher.

Das Leserforum beginnt am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr in der Aula des Schiller-Gymnasiums, Schillerstraße 125–127 in Charlottenburg, und dauert etwa zwei Stunden. Nach der Podiumsdiskussion können die Gäste im Publikum Fragen stellen und sich in die Debatte einschalten. Die Teilnahme ist für alle Leser kostenlos, die Gäste müssen sich aber zuvor in unserer Redaktion anmelden. Wie das geht, erfahren Sie am Ende des Textes.

Um diese Themen geht es beim Leserforum

Zentrales Thema ist die Schulpolitik in Berlin, insbesondere die Organisation des Neubaus, der Sanierung und Instandhaltung von Schulen. Ist die Verteilung der Aufgaben auf Bezirke, Senatsverwaltung und die Wohnungsbaugesellschaft Howoge sinnvoll? Verzögert es die Prozesse oder macht es sie schneller?

Wie viele Schulplätze fehlen wirklich? Reicht der Bau von 60 neuen Schulen aus? Wo ist die Schulraumnot besonders groß? Werden Eltern und Lehrer bei Sanierungs- und Erweiterungsprojekten ausreichend beteiligt? Bekommen wir nur noch „Einheitsbauten“? Finden sich genügend Baufirmen, die Aufträge ausführen? Nehmen Baumängel zu, weil mit großem Zeitdruck gebaut und saniert wird? Solche Fragen wollen wir bei diesem Forum mit den Experten und unseren Lesern diskutieren.

Laut Senat fehlen in zwei Jahren rund 9500 Schulplätze

Gleich zu Beginn dieses Schuljahres erschütterte eine Nachricht die Stadt: In den nächsten zwei Jahren könnten bis zu 26.000 Schulplätze fehlen. Das ging aus einem Controllingbericht der Bildungsverwaltung zur Schulbauoffensive hervor. Die alarmierenden Angaben konnte nur finden, wer den 860 Seiten dicken Bericht ans Abgeordnetenhaus genau studierte.

Zehn Tage später wies Bildungssenatorin Scheeres die Zahlen aus ihrem eigenen Haus zurück. In den kommenden zwei Jahren würden bis zu 9500 Schulplätze fehlen. Bei der ersten Zahl habe es sich um eine „Maximalprog­nose“ gehandelt, die nicht realistisch sei.

Schnellbauprogramm schafft 3000 zusätzliche Schulplätze

Um diese Lücke von 9500 Plätzen zu schließen, solle der Schulbau weiter beschleunigen werden, erklärte die Bildungsverwaltung. Allein im Zuge eines 100 Millionen Euro umfassenden „Schnellbauprogramms“ sollen 2000 bis 3000 zusätzliche Plätze entstehen. Nach bisherigem Stand sind bis zum Schuljahr 2021/22 bereits mehr als 18.000 neue Schulplätze konkret geplant. Die 9500 Plätze kommen nun noch dazu.

Dabei geht es nach Verwaltungsangaben um 5900 Plätze in Grundschulen, 2900 in integrierten Sekundarschulen und 700 in Gymnasien. Der Landeselternausschuss forderte daraufhin mehr Effizienz und Trans­parenz beim Schulbau sowie eine klare Prioritätensetzung auf die Schaffung von Schulplätzen. Viel Stoff also für einen spannenden Abend. Kommen Sie zum Leserforum und reden Sie mit.

So können Sie am Leserforum teilnehmen

Das Leserforum „Morgenpost vor Ort“ zum Thema Schulbau und Schulplatzversorgung beginnt am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr in der Aula des Schiller-Gymnasiums, Schillerstraße 125–127

in Charlottenburg. Es dauert circa zwei Stunden. Die Teilnahme ist für alle unsere Leser kostenlos.

Voraussetzung ist eine Anmeldung in unserer Redaktion unter dem Kennwort „Morgenpost vor Ort“. Das geht per E-Mail an die Adresse aktionen@morgenpost. de, per Fax an die Nummer (030) 8872 77967 oder per Postkarte/Brief an die Berliner Morgenpost, Redaktion Lokales, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin.

Teilen Sie uns bitte mit, wie viele Plätze Sie benötigen. Abonnenten der Berliner Morgenpost können gern ihre Abo-nummer dazuschreiben, sie werden bei der Platzvergabe zuerst berücksichtigt. Alle Anmeldungen werden nach Eingang bearbeitet und müssen spätestens bis Mittwoch, 6. November, 14 Uhr, in der Morgenpost-Redaktion vorliegen. Wir bitten um Verständnis: Der Zugang ist nur mit einer schriftlichen Bestätigung der Redaktion möglich.

Das Schiller-Gymnasium ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, der U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz (U2) und die Haltestellen der BVG-Buslinien M45, X9 und 245 sind nur wenige Meter entfernt. Parkplätze gibt es auf den Straßen im Umfeld.

Auf dem Podium:

Hajo Schumacher

Foto: Reto Klar / FUNKE FotoServices

Hajo Schumacher (55), Morgenpost- ­Autor und -Kolumnist, moderiert die Diskussionsrunde. Der Journalist und Politikwissenschaftler arbeitet ebenso für Magazine, Hörfunk, Online-Medien und TV. Schumacher ist zudem Verfasser mehrerer Bücher.

Susanne Leinemann

Foto: Jörg Krauthöfer

Susanne Leinemann (50) ist seit 2014 Redakteurin bei der Berliner Morgenpost. Sie war zunächst im Team der Sonntagsbeilage „Berliner Illustrirte Zeitung“, seit 2018 ist sie Fachredakteurin für Schule und Bildung. Sie ist auch Autorin mehrerer Bücher.

Sandra Scheeres

Foto: dpa

Sandra Scheeres (49) ist seit November 2011 Berlins Senatorin für Bildung und Jugend, seit Dezember 2016 ist die SPD-Politikerin auch für Familienpolitik zuständig. Von 2006 bis 2016 gehörte die Diplom-Pädagogin dem Abgeordnetenhaus an.

Paul Fresdorf (42) ist bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Der Diplom-Wirtschaftsjurist aus Spandau gehört dem Landesparlament seit 2016 an. Von 2001 bis 2011 war er Bezirksverordneter in seinem Heimatbezirk.

Wilfried Nünthel

Foto: Lothar Muth

Wilfried Nünthel (64, CDU) ist Stadtrat für Schule, Sport, Ordnung, Umwelt und Verkehr in Lichtenberg. Der Diplom-Philosoph war von 1993 bis 2000 Stadtrat in Marzahn. Seit 2011 gehört er, wie schon 2000 bis 2006, dem Bezirksamt Lichtenberg an.

Peter Heckel

Foto: privat

Peter Heckel (57) ist im Vorstand des Landesschulbeirats Experte für Schulbau. Seit 2004 lebt er in Berlin, ist zudem Vorsitzender des Bezirksschulbeirats Friedrichshain-Kreuzberg. Dort gehört er auch dem Vorstand des Bezirkselternausschusses an.