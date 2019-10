Früh ausgewechselt: Parensen droht erneut "Hertha-Fluch"

Freiburg/Berlin. Union-Urgestein Michael Parensen droht erneut der "Hertha-Fluch". Für das Derby in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30) im Stadion An der Alten Försterei ist ein Einsatz des Verteidigers, der beim 3:1-Sieg im DFB-Pokal beim SC Freiburg schon nach 14 Minuten den Platz verlassen musste, unklar. Von den bisher ausgespielten vier Pflichtspielderbys gegen den Stadt-Konkurrenten konnte der 33-Jährige lediglich bei einer Partie durchspielen.

Bei der Derby-Premiere in der 2. Liga kam Parensen am 17. September 2010 nach langer Verletzungspause erstmals wieder zum Einsatz und wurde nach 80 Minuten ausgewechselt. Im Rückspiel am 5. Februar 2011 erlitt der Verteidiger bereits nach vier Minuten ein Schädel-Hirn-Trauma.

In der Saison 2012/2012 – ebenfalls in der 2. Bundesliga - wurde Parensen nach der 1:2-Niederlage am 3. September 2012 mit Verdacht auf Wadenbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Beim Rückspiel konnte der damalige Union-Trainer Uwe Neuhaus überhaupt nicht auf den Publikumsliebling zurückgreifen.

Nach einer Untersuchung in einem Freiburger Krankenhaus signalisierte der gebürtige Bad Driburger am Dienstag nach dem Pokalspiel, dass er nur angeschlagen sei. Der zuletzt als Ergänzungsspieler eingesetzte Parensen könnte aber auch in gesundem Zustand von Unions Trainer Urs Fischer wieder auf die Bank gesetzt werden.