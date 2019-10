Erstmals seit zehn Jahren wieder mehr Arbeitslose in Berlin

Berlin. Seit zehn Jahren kannte die Berliner Arbeitslosenquote nur eine Richtung: nach unten. Jetzt hat sich der Trend umgekehrt. Erstmals seit 2009 lag in einem Oktober die Zahl der Erwerbslosen wieder höher als im Vorjahresmonat. Mit 152.289 Arbeitslosen, nur 77 weniger als im September, registrierten die Arbeitsagenturen und Job Center im Oktober 2019 exakt 3036 Personen mehr als im Oktober 2018.

„So bleibt erstmals seit vielen Jahren die übliche Herbstbelebung mit sinkender Arbeitslosigkeit aus“, sagte Bernd Becking, Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Die konjunkturellen Entwicklungen hinterließen Spuren. In Brandenburg hingegen erreichte die Arbeitslosigkeit mit 72.381 einen Tiefststand.

In Berlin zeige der Arbeitsmarkt „unterschiedliche Tendenzen“, so Becking. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen in Berlin ist in den letzten zwölf Monaten um 55.000 auf 54 Millionen gestiegen. Gleichzeitig verloren viel mehr Menschen als zuletzt ihren Job,. Knapp 15.000 kamen aus „Erwerbsarbeit“ zu den drei Berliner Arbeitsagenturen, das sind fast 1000 mehr als in Monaten davor.

Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt

„Auslaufende Zeitverträge werden nicht verlängert“, erklärte Becking, Entlassungen würden ausgesprochen. Als Branchen, die Personal abbauen, nannte er Gastronomie, Handel und Zeitarbeit.

Unter den von den Jobcentern betreuten langzeitarbeitslosen Hartz-IV-Beziehern ist der Trend noch ein anderer: Deren Zahl sinkt. Das liegt auch daran, dass die neuen Unterstützungsinstrumente des Bundes wirken. So seien allein 3500 Menschen in mit Lohnkostenzuschüssen geförderte Jobs in Unternehmen vermittelt worden, so der Chef der Regionaldirektion.

Mit Blick auf ganz Deutschland ist die Berliner Entwicklung nicht ungewöhnlich. Vor allem in den westlichen Bundesländern steigt die Arbeitslosigkeit, im Autoland Baden-Württemberg gleich um 6,4 Prozent, im Saarland um neun Prozent. Im Osten des Landes gehen die Quoten hingegen weiter zurück, so dass die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland mit 2,2 Millionen annähernd konstant bleibt.

Senatorin hält unversorgte Bewerber für ein Problem

Das Ausbildungsjahr 2019 hat derweil mit ähnlichen Schwierigkeiten begonnen wie die Vorjahre. „Wir sehen eine Seitwärtsbewegung“, sagte der Chef der Regionaldirektion. 21.600 junge Leute hatten sich für einen Platz in der Dualen Ausbildung beworben. Die Unternehmen haben 15.917 Lehrstellen angeboten, etwas mehr als zuletzt.

Derzeit sind noch 3200 Interessierte nicht versorgt und suchen weiter einen Ausbildungsplatz, das sind 223 weniger als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Gleichzeitig sind 1300 Ausbildungsplätze nicht besetzt.

Bei der Pressekonferenz zum Stand des Ausbildungsjahres wiederholte sich das alljährliche Spiel: Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) kritisierte assistiert vom DGB-Chef Christian Hoßbach, die Unternehmen bildeten immer noch zu wenig aus. „Die Lücke bleibt“, sagte die Senatorin: „Das halte ich nach wie vor für ein Problem.“ Hoßbach erinnerte zudem an die oft sehr niedrigen Ausbildungsvergütungen und die Schwierigkeiten der Azubis, eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Angehende Elektroniker händeringend gesucht

Die Vertreter der Kammern und Unternehmensverbände hingegen verwiesen auf ihre Anstrengungen, monierten die fehlende Ausbildungsreife vieler Jugendlicher und die Fixierung vieler junger Menschen und deren Eltern auf ein Studium. Außerdem landeten noch zu viele Minderjährige in wenig zielführenden Kursen und Vorbereitungsmaßnahmen.

Gastgeber zur Pressekonferenz war das alteingesessene Moabiter Familienunternehmen Menzel Elektromotoren. Geschäftsführer Mathis Menzel berichtete von seinen Problemen, angehende Elektroniker zu finden. In seiner Niederlassung in Niedersachsen sei das einfacher. Sechs Azubis bildet Menzel in Moabit zu Facharbeitern aus, die Elektromotoren für Pumpen, Fabriken und andere industrielle Anwendungen fertigen.

Die Firma könnte auch mehr junge Leute ausbilden, aber viele fänden Blaumann und Öl an den Händen womöglich als „nicht so sexy“. so der Chef. Die Bedingungen des Metalltarifvertrags sind gut, Lehrlinge steigen mit 1000 Euro im Monat ein.

1500 Flüchtlinge befinden sich in Ausbildung

Roman Rhikow hatte schon in Kasachstan ein Maschinenbau-Studium begonnen, ehe er vor drei Jahren nach Deutschland kam. Jetzt lernt er seit September bei Menzel. „Ich bin ein Handwerker-Typ“, sagt der 21-Jährige zufrieden.

Und auch Muhammad Nur-Jarad hat bei Menzel sein berufliches Glück gefunden. Der syrische Flüchtling hatte über einen deutschen Helfer den Weg zu dem Unternehmen gefunden. Wenn er demnächst fertig ist, wird er übernommen. Sein Arbeitgeber sorgt sich jedoch darüber, dass sein neuer Facharbeiter kein gesichertes Aufenthaltsrecht in Deutschland hat.

Diese Sorge teilt Menzel mit vielen Firmen. Inzwischen befinden sich 1500 Geflüchtete in Ausbildung, dieses Jahr bewerben sich 2600 Flüchtlinge auf eine Lehrstelle im dualen System aus betrieblicher Ausbildung und Berufsschule.