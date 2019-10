Verkaufsoffener Sonntag am Mauerfallwochenende

Berlin. Am Jubiläumswochenende, an dem sich der Mauerfall zum 30. Mal jährt, öffnen in Berlin an beiden Tagen die Geschäfte. Am 10. November gibt es anlässlich der Feierlichkeiten einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag, wie die Senatsverwaltung für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Einkaufen ist dann zwischen 13.00 und 20.00 Uhr möglich. Allerdings dürfen Geschäfte nach dem Berliner Ladenöffnungsgesetz nicht an zwei aufeinanderfolgenden und auch nur insgesamt an zwei Sonn- oder Feiertagen im Monat öffnen.

