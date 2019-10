Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Am 10. November dürfen die Geschäfte öffnen

Am Sonntag, 10. November dürfen Geschäfte in Berlin öffnen (Archivbild).

Berlin bekommt am 10. November einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag. Das hat die Senatsverwaltung entschieden.

Ladenöffnung Verkaufsoffener Sonntag in Berlin am 10. November

Verkaufsoffener Sonntag in Berlin: Berlin bekommt 2019 einen zusätzlichen Sonntag, an dem die Geschäfte öffnen dürfen. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Mittwoch mit.

Der zusätzliche verkaufsoffene Sonntag ist am 10. November. Anlass sind die Feiern zum Jubiläum 30 Jahre Mauerfall und Friedliche Revolution. Mit der Bekanntgabe im Amtsblatt für Berlin können Verkaufsstellen an diesem Tag von 13 bis 20 Uhr öffnen.

Verkaufsoffener Sonntag:

Datum: 10. November 2019

10. November 2019 Anlass: 30 Jahre Mauerfall

30 Jahre Mauerfall Öffnungszeiten: 13 bis 20 Uhr

Die Senatsverwaltung weist zudem daraufh hin, dassa Verkaufsstellen nicht an zwei aufeinanderfolgenden und nur an insgesamt zwei sonn- oder Feiertagen pro Monat öffnen dürfen.

Nächster verkaufsoffener Sonntag wäre eigentlich der 1. Sonntag im Advent am 8. Dezember gewesen. Danach wäre noch der 22. Dezember ein verkaufsoffener Sonntag gewesen. Im Sommer hatte das Verwaltungsgericht einige verkaufsoffene Sonntag in Berlin vorläufig gestoppt.