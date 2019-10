Mutter von Lkw überrollt und schwerst verletzt

Berlin. Sie war mit Kinderwagen unterwegs: Beim Überqueren einer Straße in Berlin-Köpenick ist eine Mutter von einem Lastwagen überrollt und schwerst verletzt worden. Die 37-Jährige soll den Kinderwagen mit ihrem einjährigen Sohn noch von sich weggeschoben haben, so dass dem Kind nichts passierte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bisher gehe man davon aus, dass die Frau den von links herannahenden Lastwagen übersehen habe, erläuterte eine Polizeisprecherin. Der Lkw-Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und wurde selbst nicht verletzt. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstagvormittag in der Bahnhofstraße und hatte mehrstündige Verkehrseinschränkungen zur Folge.

( dpa )