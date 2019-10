Nominierung Monika Grütter soll in Reinickendorf antreten

Berlin. Nachdem der Bundestagsabgeordnete Frank Steffel erklärt hat, dass er bei der nächsten Wahl nicht mehr als Kandidat in Reinickendorf zur Verfügung steht, hat Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) jetzt einen neuen Vorschlag gemacht. Er empfiehlt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Monika Grütters, im Wahlkreis Reinickendorf anzutreten. Bislang hatte Grütters ihren Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf.

Schnelle Nachfolgeregelung

Nach der Absage von Frank Steffel habe er sich viele und intensive Gedanken um die Zukunft des Wahlkreises gemacht, schreibt Frank Balzer an die Mitglieder des CDU-Kreisvorstandes. Das Schreiben liegt der Berliner Morgenpost vor. „Ich halte es für notwendig, schnell zu einer Nachfolgeregelung für diese wichtige Position zu kommen“, so Balzer weiter. Er wollte einen Personalvorschlag machen, „der nach meiner Ansicht in der Partei und im Kreisvorstand auf eine größtmöglich Zustimmung stößt“.

Exzellente Lösung

Monika Grütters halte er für eine exzellente Lösung. Daher habe er sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, in Reinickendorf zu kandidieren. Grütters ist jetzt zur nächsten Kreisvorstandssitzung eingeladen, auf der über ihre Kandidatur diskutiert werden soll.