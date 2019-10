Mit Kippa kommen blöde Sprüche

Berlin. Sie habe schon viel Antisemitismus erlebt, erzählt Emelie mit ruhiger Stimme. Sehr viele Beleidigungen und sehr viel Aggressivität. „Es ist nicht einfach, damit aufzuwachsen“, so die 17-Jährige weiter. „Ich hab irgendwann keinen Davidstern mehr getragen und mich nicht mehr getraut zu sagen, dass ich jüdisch bin.“ Erst seit sie vor zwei Jahren von einer staatlichen Schule auf das Jüdische Gymnasium Moses Mendelssohn in Mitte gewechselt sei, könne sie ihre kulturelle und religiöse Identität wieder ausleben.

„Ich bin sehr bestürzt darüber, dass Sie in dieser Situation leben“, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) an Emilie und ihre Mitschüler gewandt, die ähnliche Dinge erzählten. Am Dienstagvormittag besuchte das Regierungsmitglied einen Geschichts-Leistungskurs der zwölften Klasse des Gymnasiums. Aufgrund der aktuellen Situation und der Vorkommnisse in Halle habe sie von den Schülern wissen wollen, wie sie die Lage in Deutschland wahrnehmen. „Wenn man aus der Synagoge oder aus der Schule geht und vergessen hat, seine Kippa abzusetzen, kommen schon blöde Sprüche. Das ist unangenehm“, antwortete etwa David. Sich als Jude zu zeigen, falle ihm schwer – auch in nicht antisemitischen Situationen.

Viele der jüdischen und nicht-jüdischen Schüler äußerten ihr Unverständnis über den erstarkenden Antisemitismus in Deutschland – darüber, dass „Jude“ unter Jugendlichen nach wie vor ein Schimpfwort ist. Darüber, dass alte Verschwörungstheorien eines vermeintlich allumfassenden und mächtigen Geheimnetzwerk aus jüdischen Bänkern immer noch geglaubt würden. Darüber, wie sie bedroht würden. Darüber, dass sich hinter legitimer politischer Kritik an der israelischen Politik oft antijüdische Ressentiments befänden. Sie schilderten ihre Angst, sich außerhalb der Schule als Jude zu erkennen zu geben. „Meine Mutter verbietet mir, mit dem Davidstern aus dem Haus zu gehen“, sagte etwa Ramon. „Ich bin selbst nicht streng religiös, aber ich bin stolz, Jude zu sein.“ Das würde er gern nicht länger verstecken müssen.

Alle ein bis zwei Wochen wechselt ein Schüler

Alle ein bis zwei Wochen habe er jemanden im Büro zu sitzen, der wegen antisemitischem Mobbing die Schule wechseln wolle, sagte Aaron Eckstaedt, Leiter des Jüdischen Gymnasiums. „Jeder Fall ist einer zu viel.“ Viele würden jahrelang durchhalten, aber es irgendwann nicht mehr ertragen können. „Ziel dieser Schule ist es auch, man selbst sein zu können.“

Gideon Joffe, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, nennt den Antisemitismus an Berlins Schulen ein „systematisches Problem“ und eine „Epidemie“. Nach einem Wechsel an Schulen oder Lehrer heranzutreten, sei nicht zielführend. Denn in vielen Schulen würden sich Dinge wie Antisemitismus, Nationalsozialismus, der Nahostkonflikt oder Israel nicht mehr diskutieren lassen. „Das sind alles Themen, da geraten sie regelmäßig in Konflikt mit ihrer Schülerschaft.“ Stattdessen seien Aktionswochen mit externem Lehrpersonal sinnvoller.

Die deutsche Gesellschaft dürfe nicht wegschauen, sagte Lambrecht. Daher gelte es, den Nährboden im Internet trocken zu legen, in dem sich auch der Täter von Halle radikalisiert hatte. Dazu will Lamprecht am heutigen Mittwoch gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Bundeskabinett ein Maßnahmenpaket gegen Hass und Hetze im Netz vorstellen. Unter anderem sollen Internetplattformen zukünftig dazu verpflichtet werden, Drohungen oder Volksverhetzungen an das Bundeskriminalamt melden zu müssen. Das soll dafür stellenmäßig aufgestockt erden.

Daneben sei der Schutz jüdischer Einrichtungen dringender und notwendiger denn je, so Lambrecht weiter. „Die Sicherheitskonzepte der Länder müssen überarbeitet werden“, sagte sie in Hinblick darauf, dass die Synagoge von Halle zum Zeitpunkt des Anschlagversuchs unbewacht war. „Das einzige Positive, was ich in dieser ganzen Entwicklung erkennen kann, ist, dass mittlerweile der Fokus auf Rechtsextremismus in diesem Land und damit auch auf Antisemitismus gelegt wird.“ Außerdem gehe es um Prävention und darum, mehr voneinander zu erfahren.

Schulleiter Eckstaedt forderte dazu neue Konzepte. „Die bisherigen Methoden, von denen wir glaubten, gegen Antisemitismus vorgehen zu können, geraten an ihre Grenzen und wirken nicht.“ Beim Umgang mit Diversität und Vorgehen gegen Antisemitismus müsse in Deutschland professioneller und konsequenter gehandelt werden. Denn „in dem Moment, wo Hass und pure Feindschaft ins Feld geführt werden, da nützt die Begegnung nichts mehr.“ Vor allem mit muslimischen Schülern sei das in der Vergangenheit oft schiefgegangen.