Diskussionsreihe „Über den Dächern Berlins“ feiert Premiere

Berlin. Bei bestem Blick über die abendliche Hauptstadt feierte die neue Veranstaltungsreihe „Über den Dächern Berlins“ in der Panoramabar „260 Grad“ am Montagabend ihre Premiere. Regelmäßig wollen die Wall GmbH, die Messe Berlin, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Berlin und die Berliner Morgenpost einen Blick auf die Zukunft der Stadt werfen. Themen, die Berlin bewegen, sollen gemeinsam mit einem interessanten Gast besprochen werden. Beim ersten Mal standen unter dem Motto „Lastenfahrrad oder Lkw: Was bewegt Berlin?“ die Themen Verkehr und Verkehrswende im Fokus. Dazu sprach Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter vor rund 100 interessierten Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft mit Wolfram Simon-Schröter.

Der 39-Jährige ist Geschäftsführer der Zeitfracht-Gruppe. Das Berliner Familienunternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern ist seit mehr als 90 Jahren in der Logistik tätig. Vom Fuhrunternehmen über die Spedition Schröter ist Zeitfracht mittlerweile zum international tätigen Logistikkonzern gewachsen und bewegt mit seinen mehr als 500 Lkws längst nicht mehr nur Dinge auf den Straßen der Hauptstadt. Mit der Übernahme der WDL Aviation und der früheren Air-Berlin-Tochter „Luftfahrtgesellschaft Walter“ wuchs das Geschäft auch in den Himmel und bald darüber hinaus. Denn jüngst folgte noch der Kauf des Berliner Raumfahrt-Start-ups „Planetary Transportation Systems“ (PTS) und eines Buchlogistikunternehmens.

Miteinander statt übereinander reden

Ein Patentrezept für einen effizienten Wirtschaftsverkehr der Zukunft gebe es nicht, davon ist Simon-Schröter überzeugt. Es gelte vor allem miteinander statt übereinander zu reden. „Das heißt, dass wir gewisse Interessen verschiedener Verkehrsteilnehmer versuchen, vernünftig in Einklang zu bringen und gegeneinander auszugleichen“, sagte Simon-Schröter im Gespräch mit Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter. Es gebe große Schnittmengen. Auch der Logistiker, der mit dem Lkw Waren bewege, ärgere sich, wenn er privat im Stau stehe, und wolle, dass seine Kinder sicher mit dem Fahrrad in die Schule kämen. Dabei plädierte Simon-Schröter auch für infrastrukturelle Anreize – etwa bestimmte Strecken zu bestimmten Zeiten für bestimmte Fahrzeuge freizugegeben.

„Um das zu erreichen, ist es schon sinnvoll, sich zu überlegen, wie eigentlich das eigene logistische Anforderungsprofil ist“, so der Unternehmer. Prozesse einer Logistikkette würden am Ende vom Bedarf der Kunden abhängen. Und alle Menschen würden Dinge im Internet bestellen. Im Ergebnis würden Paketfahrzeuge in den Quartieren die Straße blockieren, um „einen Schuhkarton mit irgendwas“ zu liefern. „Muss das Paket bis auf den Küchentisch gebracht werden, oder reicht es, wenn wir es in der nächsten Paketstation abholen“, fragte Simon-Schröter. Es sei eine Frage der Selbstdisziplin, die es als Stadtgesellschaft zu klären gelte.

Von links: Wall-Geschäftsführer Patrick Möller, Dehoga Berlin-Präsident Christian Andresen, Chefredakteurin Christine Richter, Wolfram Simon-Schröter und Messe Berlin-Geschäftsführer Dirk Hoffmann.

Foto: Reto Klar

Als Systemlogistiker sei er aus Effizienzgründen ausschließlich nachts unterwegs, berichtete der Geschäftsführer. Staus könnten so vermieden, Ankunftszeiten besser vorausberechnet, Treibstoff und Arbeitszeit effizienter eingesetzt werden. „Man kann mit einer effizienteren Verkehrssteuerung auch viel mehr Effizienz in das System bringen, ohne dass wir viel Geld für eine breitere Infrastruktur einsetzen müssen.“ Allerdings brauche es auch mehr Kapazitäten, vor allem im Luftraum. Die zu schaffen, sei mit erheblichen Kosten verbunden. „Die Lieferung mit Drohnen wird in den kommenden Jahren aber keine große Rolle spielen“, meinte der Logistik-Unternehmer. „Es könnte aber ein Thema sein, Individualverkehr aus der Innenstadt zu verbannen und nur noch zu bestimmten Lieferfenstern zu öffnen.“ Privat auf das eigene Auto zu verzichten, sei durchaus vorstellbar und in den Innenstädten von London oder Tokio längst an der Tagesordnung. Auch in Berlin könnten Bus und Bahn mehr Menschen pünktlicher ans Ziel bringen – vorausgesetzt, es werde entsprechend investiert.

Auch über E-Mobilität, also elektrisch betriebene Fahrzeuge, denkt das Unternehmen Zeitfracht nach. Ab 2020 soll testweise ein erster elektrisch betriebener Truck mit einer Reichweite von 700 Kilometern eingesetzt werden. Großes Problem sei dabei aber die Nutzlast, sagte Simon-Schröter. Durch die großen Akkus sei weniger Platz für Waren. „Den Vorteil, den wir dadurch generieren, versenken wir wieder, weil wir weniger mitnehmen können und zwei statt bisher ein Fahrzeug brauchen.“

Raumfahrttechnik löst auch irdische Probleme

Die PTS, die seit wenigen Monaten zur Zeitfracht Gruppe gehört, entwickelt derzeit ein Landungsgefährt für eine europäische Robotermission auf dem Mond, die 2023 starten soll. Die Steuerungssoftware zur Berechnung von Flugbahnen könne aber auch für Flugzeuge eingesetzt werden, sagte Simon-Schröter. Die sollen möglichst effizient fliegen, auch um weniger Sprit zu verbrauchen. „Wenn Sie Raumfahrt und Forschung in der Raumfahrt betreiben, gewinnen Sie ganz viele Kompetenzen, um ganz irdische Probleme zu lösen.“ Etwa Algorithmen, die es Lkws ermöglichen, autonom und schneller auf verkehrliche oder auf Wetterereignisse reagieren zu können.