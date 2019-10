CDU will keine Resolution mit der Linken unterschreiben

Berlin. Die CDU-Fraktion will anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls keine gemeinsame Resolution mit der Linkspartei verabschieden. „Das sind wir den Opfern des Unrechtsstaates schuldig“, sagte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger am Dienstag. Die Fraktion legt stattdessen einen eigenen Antrag vor. „Wir wollen dazu beitragen, den Jahrestag angemessen zu würdigen“, sagte Dregger. Die CDU sei irritiert darüber, dass „bis tief in die SPD hinein darüber fabuliert wird, dass die DDR kein Unrechtsstaat gewesen sei“, so Dregger weiter. „Wir wollen deutlich machen, dass sie es war, und können an der Beliebigkeitsrhetorik der letzten Wochen nicht teilnehmen.“

Zwar leugnet die Linke aus Sicht der CDU ihre Verantwortung für das DDR-Unrecht nicht, „wir müssen aber angesichts der Opfer unterscheiden und können daher in diesem Fall keinen gemeinsamen Antrag mit der Linken unterschreiben“, sagte Dregger.

Die übrigen Fraktionen im Abgeordnetenhaus zeigten sich irritiert über das Ausscheren der CDU. „Das bedauere ich sehr“, sagte Clara West (SPD), die in den vergangenen Tagen an der Ausarbeitung des gemeinsamen Antrages beteiligt war. „Ich hätte es gut gefunden, wenn alle ­demokratischen Parteien den Tag gemeinsam gewürdigt hätten.“ Auch die Grünen waren erstaunt. „Das ist ein kleinlicher Streit, der niemandem nützt“, sagte Andreas Otto, der als ehemaliger DDR-Bürgerrechtler den gemeinsamen Text für alle Fraktionen formuliert hatte. „Es war immer unser Anspruch, dass alle demokratischen Par­teien gemeinsam vorgehen.“

Der Sonderweg der CDU verwundert die übrigen Fraktionen umso mehr, als vor zehn Jahren zum 20. Jubiläum des Mauerfalls eine gemeinsame Würdigung der Ereignisse von 1989 gelungen war. Damals verständigten sich SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP auf eine gemeinsame Resolution. „Vor diesem Hintergrund ist das Verhalten der CDU hochgradig unverständlich“, sagte der Fraktionschef der Linken, Udo Wolf.

Für die CDU ist das kein Widerspruch. Vor zehn Jahren sei das DDR-Unrecht nicht derart verharmlost worden wie derzeit, heißt es. Auch fehlen den Christdemokraten Begriffe wie „Unrechtsstaat“ in dem Papier, außerdem sei die Rolle des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU) nicht erwähnt. Das war allerdings in der Resolution vor zehn Jahren auch der Fall.