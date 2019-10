Konzert: Seeed live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Seeed spielen am 6. und 7. November zwei Konzerte in Berlin. Alle Infos zur Show, Tickets & Anfahrt.

Max-Schmeling-Halle Seeed live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Seeed sind nach mehr als zwei Jahren Bühnenabstinenz zurück: Seit Ende der 90er-Jahre bringen die Berliner „Dancehall Caballeros“ Seeed jamaikanische Beats auf deutsche Bühnen. Jetzt kommt die elfköpfige Band mit neuen Songs für zwei Konzerte in die Hauptstadt.

Am 6. und 7.November 2019 machen Sänger Peter Fox und Co. in ihrem Kiez und machen Berlin wieder zum "Dicken B oben an der Spree". Im Gepäck haben Seeed Songs aus ihrem lang erwarteten Album „Bam Bam“, das im Oktober 2019 erschien, und natürlich eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Aufstehn!" und "Music Monks".

Wo werden Seeed auftreten?

Das Konzert finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Nein, die beiden Berlin-Konzerte von Seed sind ausverkauft. Derzeit sind keine Karten mehr auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch und Donnerstag (6. und 7. November) um 18.00 Uhr. Die Show beginnt jeweils gegen 20 Uhr.

"Seeed" erlöst die Fans. Die mussten ganze sieben Jahre auf das neue Album warten.

Foto: Erik Weiss

Welche Songs werden Seeed spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielten Seeed bei ihrem Konzert am 22. Oktober in Köln:

Ticket Lass Sie Gehn Wonderful Life Lass das Licht an Augenbling Molotov Schwinger Komm in mein Haus Love & Courvoisier G€LD (Money, Money, Money) Waiting Waterpumpee Dancehall Caballeros Sie ist geladen You & I Schwarz zu Blau Schüttel deinen Speck Same Jam Alles Neu Miss Audrey Music Monks Ding Seeeds Haus Original

Zugabe:

Immer bei Dir Dickes B (2 Versionen) Aufstehn!

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Seeed live in der Max-Schmeling-Halle, Mittwoch, 6. November, und Donnerstag, 7. November 2019, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin