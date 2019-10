Konzert: Fettes Brot live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Fettes Brot spielt am 6. November in Berlin

Fettes Brot kommen am 6. November für ein Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Columbiahalle Fettes Brot live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Fettes Brot ist zurück: Das Hamburger Hip-Hop-Trio Björn Beton, König Boris und Doc Renz veröffentlichen 2019 nicht nur ihr „Lachhilfe“-Buch, sondern auch ihr neuntes Studioalbum „Lovestory“ - und gingen damit sogleich auf Tour. Am 6. November wird es in Berlin "Nordisch by Nature", wenn Fettes Brot die Lovesongs ihres neuen Albums präsentiert und für ihre Berliner Fans natürlich auch eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Schwule Mädchen" und "Emanuela" im Gepäck hat.

Wo wird Fettes Brot in Berlin auftreten?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Berlin-Konzert von Fettes Brot ist ausverkauft. Derzeit sind keine Karten mehr auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (6. November) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Foto: dpa

Setlist - Welche Songs wird Fettes Brot spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Columbiahalle davon abweichen, aber diese Songs spielte Fettes Brot bei ihrem Konzert am 26. Oktober in München:

Ich liebe mich Wackelige Angelegenheit Erdbeben Emanuela KussKussKuss The Grosser Geile Biester Jein Deine Mama Für immer immer Da draussen Denxu Du bist the Shit Amsterdam Robot Girl An Tagen wie diesen Meh' Bier Du driftest nach rechts Bettina Schwule Mädchen My Way by Nature Nordisch by Nature Kannste kommen

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Fettes Brot live in Berlin 2019, Mittwoch, 6. November 2019, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.