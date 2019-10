Steuern Steuerzahler-Bund: Kritik an geplanter Neuverschuldung

Potsdam. Der Brandenburger Steuerzahlerbund sieht die von der künftigen Koalitionsregierung von SPD mit CDU und Grünen geplante Neuverschuldung im Land äußerst kritisch. "Der Kredit in Höhe von einer Milliarde Euro ist ein Einfallstor für unsinnige Ausgaben", sagte Ludwig Zimmermann, Vorstand des Brandenburger Steuerzahlerbundes, am Dienstag in Potsdam. Es würden bestimmt eine Menge Vorhaben dabei sein, die im nächsten sogenannten Steuerzahler-Schwarzbuch einen Platz fänden.

Kritik an dem von der künftigen Landesregierung geplanten Eine-Milliarde-Investitionsprogramm kam auch vom Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. "Aus unserer Sicht ist dieses angebliche Investitionsprogramm in Wahrheit eine Art Rücklage für die Landesregierung", sagte er. Die sogenannte Kenia-Koalition habe die Kosten für ihre Vorhaben viel zu niedrig angesetzt.

SPD, CDU und Grüne hatten hingegen betont, dass mit dem Milliardenkredit zusätzlich zu den Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag Investitionen etwa in den Nahverkehr, die Digitalisierung und Wohnungsbau in allen Regionen des Landes finanziert werden sollen.

Der Steuerzahlerbund sieht das Vorhaben insgesamt sehr skeptisch. "Damit wird die ab Jahresanfang in der Landesverfassung geltende Schuldenbremse im Land umgangen", betonte Zimmermann. Ein mit Geld gefüllter Sack stehe dann bereit und jeder könne sich daraus bedienen. "Was soll das werden?", fragte er. "Schulden machen, heißt oft nicht, dass sich etwas verbessert."

Zeitgleich mit der Präsentation der Ausgabe 2019/20 des Buches zur Geldverschwendung deutscher Behörden in Berlin wurden in Potsdam vor dem Landtag 100 Exemplare verteilt. Zudem wurden bis jetzt 600 Exemplare über den Landesverband vergeben.

Aufgenommen wurden in das Schwarzbuch zwei Brandenburger Fälle. 573 000 Euro wurden für den erst im März eingeweihten Park-und-Ride-Platz mit Bushaltestelle der Gemeinde Schwielowsee in Geltow ausgegeben. Jedoch nutze kaum jemand das Angebot, weil sich der Umstieg auf den Bus zeitlich nicht lohne, bemängelt der Bund. Allein 30 000 Euro wurden für die Fahrradständer ausgegeben.

Jährlich rund 5 Millionen Euro kostet laut dem Schwarzbuch den Steuerzahler die Bewirtschaftung des Gästehauses der Bundesregierung in Meseberg (Oberhavel). Das Kanzleramt hat nach den Angaben das Schloss von der Münchner Messerschmitt-Stiftung als Eigentümerin gemietet. Von 2015 bis 2018 wurde es jedoch nur an durchschnittlich acht Tagen genutzt. 13 Millionen Euro wurden von der Bundesregierung unter anderem in Sicherheitstechnik investiert. Auch für Gästehäuser der Bundesregierung müssten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gelten, forderte der Steuerzahlerbund.