Wetter in Berlin: Nachts Frost erwartet - Temperaturen bis -8 Grad möglich

Die Temperaturen gehen in in Berlin und Brandenburg in den nächsten Nächten deutlich nach unten. Tagsüber scheint dafür die Sonne.

Berlin. In Berlin und Brandenburg wird es in den nächsten Nächten frostig – im wahrsten Sinne des Wortes. Örtlich sind in Bodennähe laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Temperaturen von bis zu -8 Grad möglich. Auch tagsüber bleiben die Temperaturen einstellig. Während es also deutlich kühler wird, bleibt es aber tagsüber meist sonnig und trocken. Das Wetter in den kommenden Tagen im Überblick:

An diesem Dienstag ist es laut DWD vormittags wolkig, zwischen Prignitz und Uckermark kann es vereinzelt leichten Regen, sonst bleibt es trocken. Nachmittags wird es zunehmend heiter, die Temperaturen steigen auf bis zu zehn Grad. Nachts wird es dann deutlich kühler, verbreitet ist leichter Frost bei Tiefstwerten bis -4 Grad, teilweise bis -7 Grad.

Nächte in Berlin und Brandenburg bleiben kühl

Am Mittwoch ist das Wetter ähnlich, nach morgendlichen Nebelfeldern erwartet der DWD Sonnenschein bei Temperaturen um 9 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es erneut örtlichen Nebel geben. Und es wird wieder kalt: Die Temperaturen sollen zwischen -1 und -5 Grad liegen, in Bodennähe örtlich bis -8 Grad.

Auch am Donnerstag erwarten die Meteorologen wenige Wolken und viel Sonnenschein. Die erwartete Höchsttemperatur liegt dann jedoch nur noch bei 8 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es meist klar, mit teilweisem Nebel. Die Temperaturen sinken auf -1 Grad, in Bodennähe bis -4 Grad.