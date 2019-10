Menschen mit einem Rollator haben in Berlin oft Probleme, eine geeignete Wohnung zu finden.

SPD beschließt bei Parteitag Antrag der „AG 60 plus Berlin“. Mobilität von Menschen soll künftig Vorrang vor dem Denkmalschutz haben.

Wohnraum Berliner SPD will barrierefreie Wohnungen fördern

Berlin. Wohnungen für Menschen, die aufgrund ihres Alters oder durch eine Krankheit körperlich eingeschränkt sind, sind in Berlin knapp. Wie eine Studie des Kuratoriums Deutsche Altershilfe ergab, fehlten bereits 2014 rund 41.000 barrierefreie oder barrierearme Wohnungen für Senioren. Bedingt durch den demografischen Wandel dürfte der Bedarf sogar noch gestiegen sein. Nun wurde auf dem SPD-Landesparteitag ein Antrag der „AG 60 plus Berlin“ beschlossen. Demnach soll künftig die Barrierefreiheit gefördert werden, auch wenn Gebäude unter Denkmalschutz stehen.

„Teilhabe ist ein Menschenrecht“, erklärt Heidemarie Fischer, Vorsitzende der Berliner „AG 60 plus“ und stellvertretende Bundesvorsitzende, in einer Mitteilung. „In der Abwägung zwischen Denkmalschutz und Barrierefreiheit muss die Barrierefreiheit Vorrang haben“, heißt es weiter. Weil die Zahl an älteren und körperlich eingeschränkten Menschen wachse, würde auch eben dieser Konflikt zunehmen. Hier müssten die betroffenen Menschen vorgehen. Dafür sollen sich, entsprechend des Antrags, nun die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und die SPD-Mitglieder im Senat einsetzen.

Auch Familien mit kleinen Kindern haben Probleme

Als Beispiel für den Konflikt zwischen Barrierefreiheit und Denkmalschutz wird auf eine Siedlung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag in Haselhorst verwiesen, die mehr als 3000 Wohnungen beinhalte und unter Denkmalschutz stehe. In solchen geschützten Anlagen seien häufig keine Rollatoren-Boxen vorhanden, noch könnten sie mit Verweis auf den Denkmalschutz eingerichtet werden, selbst wenn andere Sanierungsmaßnahmen anstehen, argumentiert die AG in ihrem Antrag.

Das Problem betreffe auch Familien mit kleinen Kindern, für deren Wagen es ebenso keine sicheren Abstellmöglichkeiten gebe. „Mit Verweis auf den Denkmalschutz wird sogar zuweilen untersagt, Mobilitätshilfsmittel älterer Menschen durch einfachste Vorrichtungen, etwa einem Sicherungshaken neben der Eingangstür, gegen Diebstahl zu sichern“, heißt es in der Mitteilung der AG weiter.

Gegenüber der Berliner Morgenpost verwiesen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Degewo und WBM kürzlich auf die höheren Baukosten für barrierefreie Wohnungen. Der Anteil an solchen Wohnungen solle aber steigen, sagte ein Sprecher der WBM.