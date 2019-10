Pilzsammler retten verunglückten Motorradfahrer

Jänickendorf. Vollkommen unverhofft haben zwei Pilzsammler im Wald bei Jänickendorf (Landkreis Teltow-Fläming) einen verunglückten Motorradfahrer gerettet. Der 38-Jährige war am Sonntagmorgen mit seinem Geländemotorrad auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz gestürzt, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete. Dabei hatte er sich so schwer verletzt, dass er sich allein nicht aus der Situation befreien konnte.

Laut Polizei hörten die Sammler am späteren Sonntagvormittag plötzlich Schreie. Als sie den Verletzten fanden, lag er unter seiner Maschine. Sie alarmierten die Rettungskräfte, die jedoch Probleme hatten, die Unfallstelle zu erreichen. Auch ein Rettungshubschrauber konnte nicht landen, wie ein Sprecher sagte. Der Verletzte wurde schließlich in ein Krankenhaus geflogen. Sein Motorrad war nicht für den Straßenverkehr zugelassen.