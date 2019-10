Prozessauftakt am Amtsgericht

Prozessauftakt am Amtsgericht Mutter soll 14-Jährigen in Obdachlosigkeit getrieben haben

Der Vorwurf klingt ungeheuerlich. Eine Mutter soll ihren 14-jährigen Sohn auf die Straße gesetzt und damit zumindest vorübergehend in die Obdachlosigkeit getrieben haben. Seit Montag muss sich die 56-Jährige vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor.

Die Geschichte hinter der Anklage klingt trostlos, teilweise erschreckend und hat nur Verlierer. Moritz K. (Name geändert) gerät frühzeitig völlig außer Kontrolle und ist mittlerweile auf dem Weg, seine gesamte Zukunft zu zerstören. Mutter Martina K. kämpft seit längerem mit etlichen eigenen Problemen und erweist sich bei der Erziehung des Jungen als völlig überfordert. Und auch das zuständige Jugendamt, so scheint es, hat sich in diesem Fall nicht mit Ruhm bekleckert.

In trockenem Amtsdeutsch listet der Vertreter der Staatsanwaltschaft die Vorwürfe auf. Seit Ende 2016 geht Moritz nur noch unregelmäßig zur Schule. Die informiert die Mutter, die ihrerseits vergeblich versucht, auf den Jungen einzuwirken. Einzige Konsequenz: Moritz stellt die Schulbesuche komplett ein, ein Zustand, der im übrigen bis heute anhält. Das zuständige Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg schaltet sich ein, doch Martina K. soll Termine nicht eingehalten und sämtliche angebotenen Hilfsmaßnahmen verweigert haben.

Polizei führt 14-Jährigen als „kiezorientierten Mehrfachtäter“

Im Mai 2018 kommt es zum traurigen Höhepunkt. Die 56-Jährige soll ihren Sohn auf die Straße gesetzt haben. Das Jugendamt soll dem 14-Jährigen lediglich eine Anlaufstelle angeboten haben, in der Obdachlose übernachten können, der Junge kommt schließlich bei Bekannten unter. Und nutzt seine reichlich vorhandene Freizeit zur Begehung von Straftaten in einem Ausmaß, dass ihn die Polizei inzwischen als „kiezorientierten Mehrfachtäter“ führt. Heute lebt er wieder bei seiner Mutter

Martina K. hat außer Moritz noch drei Kinder, 30, 26 und 20 Jahre alt und alle längst selbstständig. Zudem hat sie Schulden, die sie von ihrem bescheidenen Einkommen als Teilzeitpflegekraft abbezahlt. In der Verhandlung äußert sie sich zu den Vorwürfen und versucht, wenigstens einige zu entkräften. Wenn sie Termine versäumte, habe sie hinterher immer im Jugendamt angerufen, erklärt sie Richterin Antje Keune.

Wutausbrüche - Wohnung ein Bild der Verwüstung

Hilfsmaßnahmen, so die Angeklagte weiter, habe sie abgelehnt, weil sie keine Fremden in ihrer Kreuzberger Wohnung haben wollte. Der Grund: Der Zustand der Wohnung sei ihr peinlich. Moritz habe zu der Zeit die Angewohnheit gehabt, seine Wutausbrüche am Mobiliar und den Einrichtungsgegenständen auszulassen, die Wohnung habe daher ein Bild der Verwüstung abgegeben. Auch sie selbst sei von ihrem Sohn schon körperlich angegriffen worden, räumt die Mutter erkennbar verschämt ein.

Und auf die Straße gesetzt habe sie ihren Sohn auch nicht, beteuert die 56-Jährige. Ihre Abwesenheit wegen Spätschicht habe ihr Sohn genutzt, um seine Freunde in die Wohnung mitzunehmen. Die habe sie eines Tages nach ihrer spätabendlichen Rückkehr hinausgeworfen. „Und mein Sohn ist einfach mitgegangen und nicht wieder gekommen“.

Wenn Moritz etwas nicht wollte, war das schnell vom Tisch

Die Kommunikation zwischen Jugendamt und Mutter scheint sich lange Zeit auf den Austausch von Vorschlägen und Absichtserklärungen beschränkt zu haben, ohne das konkret etwas passierte. Wenn Moritz etwas nicht wollte, war die angedachte Maßnahme schnell vom Tisch. Nach dem vermeintlichen Rauswurf erhielt der 14-Jährige einen Amtsvormund, ohne dass das irgendwelche konkreten Auswirkungen hatte.

So verschwand er schnell aus einer Einrichtung des Kindernotdienstes, in der er untergebracht werden sollte. Und im vergangenen Jahr, Moritz war noch 13, empfahl die Behörde seine Unterbringung in einer Einrichtung für straffällig gewordene Minderjährige irgendwo im tiefsten Brandenburg. Der Junge viele Kilometer entfernt untergebracht, das behagte der Mutter gar nicht. Und Moritz selbst lehnte unmissverständlich ab, Ende der Diskussion.

Seit dem Sommer kümmert sich ein Einzelfallhelfer um Moritz, zwar erst drei Jahre, nachdem der Junge als extremer Problemfall auffällig wurde, aber immerhin. Frage der Richterin an die Mutter: Was machen die beiden denn so?“ Antwort: „Na ja, quatschen“. Unter anderem wohl über die Möglichkeit einer Ausbildung ohne Schulabschluss.

Vertreterin des Jugendamtes erscheint nicht zum Prozess

Die Richterin hat in diesem Prozess über die Vorwürfe gegen die Mutter zu urteilen, es wird aber deutlich, dass ihr auch das Schicksal des 14-Jährigen und die Frage, wie es mit ihm weiter geht, am Herzen liegt. Gern hätte sie dazu eine als Zeugin geladene Mitarbeiterin des Jugendamtes befragt, aber die Zeugin erscheint trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zum Termin.

So muss ein Fortsetzungstermin am 11. November angesetzt werden, denn auch die Versuche von Richterin Keune, die säumige Zeugin kurzfristig herbei zu zitieren, scheitern. Beim Jugendamt, verkündet sie, „geht keiner ans Telefon“.

Lesen Sie auch: Pfarrer bietet Ex-Geliebte im Netz für gewalttätigen Sex an