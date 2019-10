BVG-Chefin Sigrid Nikutta könnte zur Deutschen Bahn wechseln

Berlin. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) wird möglicherweise in Kürze der Chefsessel frei. Sigrid Nikutta, seit neun Jahren Vorstandschefin des landeseigenen Verkehrsunternehmens, soll vor einem Wechsel in den Vorstand der Deutschen Bahn (DB) stehen, wie mehrere Medien berichten. Das Unternehmen will demnach für den Güterverkehr und die Logistik wieder ein eigenes Vorstandsressort einrichten.

Bereits an diesem Mittwoch stellt sich Nikutta im Personalausschuss des Bahn-Aufsichtsrats dafür vor, will die Nachrichtenagentur dpa am Montag aus Kreisen des Kontrollgremiums erfahren haben. Überzeugt die promovierte Psychologin den Ausschuss, könnte sie der Aufsichtsrat bereits am 7. November in den Vorstand berufen, heißt es.

BVG-Chefin Sigrid Nikutta könnte in die Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn wechseln

In der schon seit Längerem geplanten Sondersitzung soll es um den geplanten Teilverkauf der Tochtergesellschaft DB Arriva, aber auch um die Neuausrichtung der verlustreichen Güterverkehrssparte gehen. Mit der Personalie würde der Bahnvorstand von sechs auf sieben Ressorts erweitert. Bislang liegt die Gütersparte DB Cargo in der Verantwortung von Finanzvorstand Alexander Doll. Er kümmert sich auch um Arriva und DB Schenker und damit um große Teile des Auslandsgeschäfts der Bahn. Als einziges Geschäftsfeld des Staatskonzerns fährt DB Cargo im laufenden Geschäft jährlich hohe Verluste ein.

Nikutta war 2010 von DB Cargo zur BVG gewechselt. Die heute 50-Jährige war die erste Frau an der Spitze des lange Zeit vor allem in den Führungsetagen von Männern dominierten Traditionsunternehmens. Unter ihrer Führung erwirtschaften die landeseigenen Betriebe seit 2014 wieder jährlich positive Betriebsergebnisse. Seit ihrem Amtsantritt stieg zudem die Zahl der Fahrgastfahrten von 922 Millionen auf über 1,1 Milliarden Fahrten im Vorjahr.

Kritik an BVG nahm zuletzt stark zu

Zuletzt wuchs aber auch die Kritik an der BVG, weil das Unternehmen vor allem im Bereich der U-Bahn mit den steigenden Anforderungen nicht mehr Schritt hält. Hauptgrund dafür ist eine stark überalterte Fahrzeugflotte, für die aber in erster Linie der Berliner Senat mit seiner langen Sparpolitik die Verantwortung trägt. Bereits im Vorjahr entschied der Aufsichtsrat, die Führung der BVG neu zu ordnen. Nikutta wurde entlastet und mit Rolf Erfurt erstmals seit Langem wieder ein eigener Vorstand für den täglichen Fahrbetrieb bestellt.

