Berliner Polizei: Darum bekommt die Behörde nach über 200 Jahren einen neuen Namen

“Der Polizeipräsident in Berlin“ gehört bald der Vergangenheit an. Die Behörde heißt bald schlicht „Polizei Berlin“.

Berlin. Die Bezeichnung der Berliner Polizei ist nicht mehr zeitgemäß. Deshalb wird Deutschlands größte Polizeibehörde von „Der Polizeipräsident in Berlin“ in das geschlechtsneutrale „Polizei Berlin“ umbenannt. Das gab Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss bekannt. Dafür braucht es eine wahrscheinlich Gesetzesänderung, die demnächst auf den Weg gebracht werden soll. Derzeit sei man noch in der Prüfung, hieß es.

Bezeichnung ist 200 Jahre alt

Die bisherige Bezeichnung stammt aus dem Jahr 1809 - und ist damit mehr als 200 Jahre alt. Berlin hat mit Barbara Slowik eine Präsidentin. „Eine ausschließlich männliche Benennung passt nicht mehr in unsere Zeit“, sagte Innensenator Geisel. Die Berliner Polizeibehörde sei zudem eine der letzten mit einer altertümlichen Bezeichnung in Deutschland.

Wenn klar sei, wie man die Umbenennung rechtlich umsetzen werde, wird die Behörde mit der Umbenennung beginnen. Das beinhalte zum Beispiel Mail-Signaturen, Visitenkarten und etwa Gebäudeschilder.