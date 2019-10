Schulen in Berlin: Senatorin Sandra Scheeres (SPD) will 300 Sozialarbeiter einstellen

Bildung Senatorin Scheeres will 300 Sozialarbeiter einstellen

Die Mittel stehen bereit: Ab Sommer 2021 bekommt jede Berliner Schule einen Sozialarbeiter. Insgesamt kommen ab August 2020 zunächst 150 Stellen hinzu - im Jahr darauf folgen weitere 150 Stellen.

„Jugendsozialarbeit an Schulen stärkt die Schülerinnen und Schüler in ihren Kompetenzen, unterstützt Familien und ist eine wertvolle Hilfe für das pädagogische Personal. Auch Schuldistanz von Schülerinnen und Schülern kann so wirksam begegnet werden“, erklärte Senatorin Sandra Scheeres (SPD).

Wie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Montag mitteilte, stehen im ersten Jahr 3,5 Millionen Euro zusätzlich bereit, im zweiten Jahr noch einmal 12 Millionen Euro. Das Abgeordnetenhaus muss dem Haushaltsentwurf noch zustimmen.

Zusätzliche Mittel stehen auch für temporäre Lerngruppen zur Verfügung. Neu erschienen ist zudem die Broschüre „Stärken erkennen, Chancen nutzen – Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“, die die Vielfältigkeit der Angebote anhand ausgewählter Beispiele deutlich macht.