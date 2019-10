Berlin Volleys schon besser eingespielt als die Konkurrenz

Berlin. Nach den Gründen für ihren erfolgreichen Saisonstart müssen die Berlin Volleys nicht lange suchen. "Wir haben sechs, sieben Leute, die schon in der vorigen Saison miteinander gespielt haben", sagte Manager Kaweh Niroomand und hält dies für einen "Vorteil gegenüber anderen Mannschaften, die sich erst noch finden müssen". Ihre Stärke unterstrichen die Volleys zuletzt am Sonntag mit dem ungefährdeten 3:0-Heimerfolg gegen den TV Rottenburg. Es war der fünfte Sieg im fünften Pflichtspiel dieser Saison.

Allerdings basiert die gute Bilanz auch auf einem für den deutschen Meister günstigen Startprogramm. So wurden drei der bisherigen fünf Siege gegen Kontrahenten erzielt, die am Saisonende eher im unteren Drittel der Bundesliga-Tabelle zu verorten sind. Nur auswärts bei den Alpenvolleys Haching (3:2) sowie im Supercup gegen Friedrichshafen (3:0) maßen sich die Volleys mit Gegnern auf Augenhöhe.

Niroomand indes erfreut sich daran, mit welcher Haltung die Mannschaft auch den vermeintlich schwächeren Gegnern gegenübertritt. "In solchen Spielen die Konzentration hoch zu halten und konstant durchzuspielen, ist oft schwer. Uns ist das ganz gut gelungen", erklärte der Volley-Manager Niroomand nach dem Sieg gegen Rottenburg.

Natürlich sehen sich die Volleys noch nicht an ihrer Leistungsgrenze angekommen. So war Neuzugang Cody Kessel gegen Rottenburg mit 14 Punkten zwar der erfolgreichste Angreifer, doch Niroomand sagte über das Zusammenspiel des US-Amerikaners mit Regisseur Sergej Grankin: "Cody ist ein guter Junge. Aber er muss sich bei uns erst noch gewöhnen an die Art des Zuspiels."