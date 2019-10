A2 Richtung Magdeburg: Das war der Grund für die Vollsperrung

Lehnin. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 zwischen dem Autobahndreieck Werder und der Anschlussstelle Lehnin in Richtung Magdeburg sind drei Männer schwer verletzt worden.

Ein 36-jähriger Lastwagenfahrer sei mit seinem Fahrzeug auf einen auf der Standspur stehenden Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. In dem stehenden Fahrzeug saßen zwei 34 Jahre alte Männer. Nach dem Zusammenprall am Sonntagabend wurden die drei Beteiligten in ein Krankenhaus gebracht.

Kartoffelchips verteilten sich auf der A2

Der Lastwagen, der wegen eines technischen Defekts auf dem Standstreifen parkte, verlor mit Kartoffelchips geladene Kästen, die sich auf der Autobahn verteilten. Nach Polizeiangaben wurde außerdem der Tank des Fahrzeugs beschädigt, sodass Kraftstoff auf die Fahrbahn floss.

Unfall auf A2: 90.000 Euro Schaden

Nach dem Unfall wurde die A2 in Richtung Magdeburg bis etwa 13.30 Uhr gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurde gegen neun Uhr mit den Bergungsarbeiten begonnen. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe bei etwa 90.000 Euro.