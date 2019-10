Wohnungssuche mit Rollstuhl: Eine kaum überwindbare Hürde

Berlin. Die Treppe hinauf zur Wohnung war lange ein Klacks. Doch plötzlich ist jede Stufe eine schier unüberwindbare Herausforderung: Der Weg in höhere Stockwerke ist für viele Menschen lange so einfach, dass sie keinen Gedanken daran verschwenden. Mit zunehmendem Alter, durch einen Unfall oder eine Krankheit kann sich das in kürzester Zeit ändern. Auf einmal weiß man nicht mehr, wie man das Obergeschoss erreichen soll.

In Berlin fehlen Zehntausende barrierefreie Wohnungen

Vor solchen Problemen stehen Tausende Berliner. Wie viele Menschen in der Hauptstadt genau eine barrierefreie oder barrierearme Wohnung brauchen, ist nicht bekannt. Schon 2014 fehlten in Berlin jedoch rund 41.000 dieser Wohnungen für Seniorinnen und Senioren, ergab eine Studie des Kuratoriums Deutsche Altershilfe. „Wenn man sich den demografischen Wandel anschaut, ist diese Zahl längst überholt“, sagt Dominik Peter, Vorsitzender des Berliner Behindertenverbands (BBV). Durch die steigende Zahl alter Menschen habe der Bedarf an senioren- und behindertengerechtem Wohnraum deutlich zugenommen. Doch bis heute seien längst nicht einmal genug Räume geschaffen worden, um die 2014 benannte Lücke zu schließen, ist Peter überzeugt: „Wenn man sich anschaut, was gebaut wurde, dann wurde es nicht mal geschafft, den damaligen Bedarf zu decken.“ Das Land habe hier großen Nachholbedarf.

Gefragt seien hier nicht zuletzt die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Doch auch bei diesen ist das Angebot überschaubar. „Wir versuchen barrierearm zu bauen und Schwellen zu vermeiden“, sagt Paul-Gerhard Lichtenthäler, Sprecher der Degewo. Doch er gesteht: „Ich weiß, dass wir da Nachholbedarf haben.“ Als Hindernis stelle sich dabei die Vorgabe heraus, möglichst günstigen Wohnraum zu schaffen. „Barrierefreies Bauen ist ein unglaublich großer Aufwand, wenn man kostengünstig bauen soll“, so Lichtenthäler. Unter diesen Gegebenheiten stehe die Frage, inwieweit die Anforderungen älterer und behinderter Personen berücksichtigt werden könnten. Die Degewo verfüge derzeit über 497 barrierefreie Wohnungen im Bestand, weitere 1985 Einheiten der kommunalen Gesellschaft seien barrierearm.

Fast alle U-Bahnhöfe besitzen Aufzüge oder Rampen

Bei der ebenfalls landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) seien derzeit 6000 Wohnungen auch für Gehbehinderte erreichbar und somit barrierefrei, teilte WBM-Sprecher Christoph Lang mit – zumindest bis zur Wohnungstür. Die WBM habe viele Plattenbauten aus der ehemaligen DDR im Bestand, erklärt Lang. „Da sind die Bäder und Türen in der Regel recht eng.“ Wer auf einen Rollstuhl, zumal einen größeren elektrischen angewiesen ist, kann dort nur unzureichend oder gar nicht manövrieren. „Es sind immer höhere Baukosten“, betont Lang. „Wir können deswegen nicht alle Wohnungen barrierefrei machen.“ Doch der Anteil nehme zu. 30 Prozent der derzeit bei der WBM im Bau befindlichen Einheiten würden barrierefrei gestaltet, so Lang. „Ab kommendem Jahr sollen es 50 Prozent sein.“

Das Thema Wohnen ist nicht die einzige Hürde für Behinderte und Pflegebedürftige. Die Probleme fingen schon beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) an, sagt Verbandsvorsitzender Peter: „Wenn sie heute einen Schwerbehindertenausweis beantragen, warten sie sieben Monate bis sie den Bescheid erhalten.“ Nur mit dem Ausweis hätten die Menschen jedoch erst Anspruch auf viele Förderungen und Angebote. Schuld sei fehlendes Personal in der Verwaltung. „Da muss dringend gegengesteuert werden“, fordert Peter.

In einem anderen Feld präsentiert sich Berlin in puncto Barrierefreiheit jedoch vorbildlich: dem Öffentlichen Nahverkehr. „Im ÖPNV sind wir gut“, attestiert Peter. Die Berliner Verkehrsbetriebe teilen mit, dass aktuell 129 U-Bahnhöfe stufenfrei erreichbar sind. Wo dies heute noch nicht der Fall sei, solle bald Abhilfe geleistet werden, teilte ein Sprecher mit „Der allergrößte Teil der Bahnhöfe wird bis Ende 2020 mit Aufzügen ausgestattet sein.“ Bei einem kleineren Teil werde es sich jedoch noch etwas länger ziehen. Alle Busse und Straßenbahnen verfügten zudem über Klapprampen, so der Sprecher. Auf den U-Bahnhöfen gebe es ebenfalls Rampen, die bei Bedarf angelegt werden könnten. Die Deutsche Bahn gibt an, derzeit 124 und somit 94 Prozent aller Bahnhöfe in Berlin stufenfrei ausgebaut zu haben. Bis 2025 sollen sieben weitere Haltestellen hinzukommen.

Wer plötzlich körperlich eingeschränkt ist, für den ergeben sich im Alltag viele neue Situationen und Herausforderungen. Die Berliner Morgenpost gibt Antwort auf die wichtigsten Fragen:

Welche Beratungs- und Hilfsangebote gibt es?

Für Menschen mit Behinderung oder Pflegebedarf sowie deren Angehörige ist das Lageso meist die erste Anlaufstelle. Dort können sie den Schwerbehindertenausweis beantragen und sich über Hilfsleistungen beraten lassen. Für Hörgeschädigte gibt es zudem eine monatliche Beratung in Gebärdensprache. Daneben ist die vom Bundesgesundheitsministerium finanzierte Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) beim Berliner Behindertenverband Ansprechpartner. Hilfe für Pflegebedürftige und Angehörige bieten auch die 36 über alle Berliner Bezirke verteilten Pflegestützpunkte. Zum Thema „Barrierefreiheit“ berät auch das Projekt Mobidat der Albatros gGmbH unter der Nummer (030) 74777115.



Wie finde ich eine barrierefreie

Wohnung?

Menschen, die auf der Suche nach einer barrierefreien oder -armen Wohnung sind, können sich mit ihrem Anliegen direkt an den Kundenservice der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wenden. Nötig ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS). „Behindertengerechte Wohnungen wie beispielsweise Rollstuhlfahrerwohnungen sind zwingend mit einem entsprechenden WBS anzumieten“, erklärt Degewo-Sprecher Paul-Gerhart Lichtenthäler. Dieser kann beim Wohnungsamt des Bezirksamts beantragt werden. Eine berlinweite Datenbank mit rollstuhlgerechten Wohnungen pflegt das Projekt Mobidat unter mobidat.net/wohnungen.

Darf ich meine Wohnung

barrierefrei umbauen?

Wer seine Mietwohnung umbauen möchte, muss das zuvor mit seinem Vermieter abklären. „Anfragen muss man in jedem Fall“, sagt Behindertenverband-Vorsitzender Dominik Peter. Dieser müsse sein Einverständnis erklären. Einen rechtlichen Anspruch gebe es als Mieter darauf jedoch nicht. „Wir prüfen auf Nachfrage, ob eine Wohnung barrierearm umgebaut werden kann“, erklärt Degewo-Sprecher Lichtenthäler. Gerade der rollstuhlgerechte Umbau von Altbauwohnungen sei auf Grund von fehlenden Aufzugsanlagen und schmalen Bädern oftmals jedoch nicht möglich.

Welche finanzielle Unterstützung gibt es?

Behinderten und Pflegebedürftigen stehen als Kassenleistung eine Reihe von Hilfs- und Heilmittel zu, darunter Rollstühle oder Sehhilfen. Abhängig vom Pflegegrad erhalten sie zudem Pflegegeld. Dazu gibt es auch finanzielle Unterstützung, wenn pflegende Verwandte temporär ausfallen. „Wenn Angehörige weg müssen, gibt es Gelder für die Kurzzeitpflege“, erklärt Peter. Wer seine Wohnung oder sein Haus barrierefrei umbauen möchte, erhält dafür von der Pflegekasse einen Zuschuss von derzeit maximal 4000 Euro. Der Betrag reiche jedoch allenfalls um ein paar Veränderungen im Bad vorzunehmen, sagt BBV-Vorsitzender Peter. Für größere Umbauten müssten Betroffene meist in die eigene Tasche greifen.

Welche Hilfe gibt es im öffentlichen Personenverkehr?

Wer Inhaber eines Schwerbehindertenausweises mit Beiblatt und gültiger Wertmarke ist, kann alle öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin und Brandenburg unentgeltlich nutzen. Spezielle Rampen helfen beim Ein- und Ausstieg in Bus, U-Bahn und Tram. Die meisten U-Bahnhöfe besitzen ein taktiles Leitsystem, Aufzüge und Türraster sind mit Braille-Schrift versehen. „Für alle Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bietet die BVG übrigens schon seit vielen Jahren und mit großem Erfolg regelmäßig Mobilitätstrainings an“, teilte ein Sprecher mit. Ein Wegeleitsystem gibt es auch in Bahnhöfen der Deutschen Bahn. Die betreffenden Reisenden könnten „günstig und zum Teil sogar kostenlos“ an den Bahnhöfen parken. Das Reisegepäck könne der DB Gepäckservice bereits vorher transportieren.