Berliner Polizei verstärkt ihre Präsenz an Alexanderplatz, Görlitzer Park, Warschauer Brücke und Kottbusser Tor

Berlin. Mehr Präsenz an den Brennpunkten. Das ist der Kern der Polizeistrukturreform, die Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag offiziell im Innenausschuss vorstellen will. Das Konzept liegt der Berliner Morgenpost vor. So sollen neben der „Direktion City“ auch die anderen Direktionen in „Nord“, „Ost“, „Süd“ und „West“ umbenannt werden. Die Polizei folgt damit dem Vorbild der Feuerwehr, wo das schon so ist.

In der neuen „Direktion City“, die aus der alten Direktion 3 und Teilen der Direktion 5 entsteht, soll die Präsenz vor allem an den Brennpunkten wie Alexanderplatz, Görlitzer Park, Warschauer Brücke und Kottbusser Tor deutlich erhöht werden. Dafür wird eine zusätzliche Brennpunkt- und Präsenzeinheit ins Leben gerufen.

Die Einheit soll an den Brennpunkten auch robuster auftreten. Dieser Wunsch kommt mittlerweile nicht mehr nur aus dem SPD-geführten Innenressort, sondern auch vom grünen Koalitionspartner. Denn es gibt nach Informationen der Berliner Morgenpost gerade am Görlitzer Park immer mehr Anwohnerbeschwerden wegen eskalierender Revierstreitigkeiten unter Drogendealern und zunehmender Gewaltdelikte. Die Zeit des Abwartens sei vorbei, heißt es aus Sicherheitskreisen.

Polizei werde konstant weiter verstärkt

Ein weiterer wichtiger Punkt der Reform ist die personelle Verkleinerung des Stabes der Polizeipräsidentin. Barabara Slowik will sich künftig mehr um die strategische Ausrichtung Deutschlands größter Polizeibehörde mit mehr als 24.000 Mitarbeitern kümmern. Um das Tagesgeschäft besser zu koordinieren, werden die örtlichen Direktionen und die Direktion Einsatz unter dem Dach einer neuen Landespolizeidirektion (LPD) zusammengezogen. Aus der Direktion Einsatz werden wiederum die Bereiche Zentrale Objektschutz (ZOS), Gefangenenwesen und Verkehr herausgenommen. Beim Landeskriminalamt wird eine 8. Abteilung zur Terrorismusbekämpfung gegründet.

Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux, sagte der Berliner Morgenpost: „Die neue Struktur geht mit der Entwicklung der Stadt mit.“ So könne man die Brennpunkte besser bearbeiten und in der Fläche und den Außenbezirken präsenter werden. Auch weil man die Polizei konstant personell verstärke. „Die neue Direktion Einsatz und Verkehr zeigt, dass Verkehrskontrollen verstärkt werden und die Verkehrspolizei sich strategischer aufstellen muss“, so Lux weiter.