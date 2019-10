Berlin. Eine 32-Jährige ist in einem Schnellrestaurant am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin-Mitte von einer Frau rassistisch beleidigt worden. Die Unbekannte lief unerkannt weg, während das Opfer auf die alarmierten Beamten wartete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der genaue Hergang des Vorfalls vom Samstagabend war zunächst unklar. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

( dpa )