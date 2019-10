Richterbund fordert Justizverwaltung zum Handeln auf

Das Kammergericht am Kleistpark in Berlin

Berlin. In die Diskussion um den Trojaner-Befall des Kammergerichts Berlin hat sich nun auch der Deutsche Richterbund (DRB) eingeschaltet. DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn sagte der Berliner Morgenpost: „Die jüngste Attacke auf das Kammergericht mithilfe einer weit verbreiteten Schadsoftware führt deutlich vor Augen, wie verletzlich die IT-Infrastruktur auch der Justiz ist. Die Justizverwaltungen sind gut beraten, anlässlich des Berliner Falls ihre Schutz- und Abwehrmaßnahmen nochmals kritisch zu überprüfen“.

Die Datensicherheit in der Justiz müsse bei der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der E-Akte an erster Stelle stehen, so Rebehn weiter. Gelänge es Hackern durch gezielte Attacken etwa in Fällen organisierter Kriminalität, von Terrorismus oder Wirtschaftsspionage, hochsensible Akteninhalte aus laufenden Prozessen abzuschöpfen, wäre das verheerend für das Vertrauen in die Justiz.

Das Berliner Kammergericht ist derzeit wegen eines Trojaner-Befalls nur eingeschränkt arbeitsfähig. Frühwarnsysteme des IT-Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ) hatten den Befall im Computersystem am 25. September bemerkt. Die Rechner des Kammergerichts waren daraufhin vom Internet getrennt worden. Auch zum Landesnetz haben die Rechner keinen Zugang mehr. Bei dem Trojaner handelt es sich um „Emotet“. Der ist darauf spezialisiert; Kontodaten abzugreifen. Die Trojaner-Version, die das Berliner Kammergericht befallen hat, wurde am 10. September dieses Jahres programmiert.