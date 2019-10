Botschaft in Beirut - Schnelles Visum für Deutschland gegen Barzahlung

Berlin. Visa für die Einreise nach Deutschland sind vor allem in den Staaten im Nahen Osten heiß begehrt. Das hat insbesondere in den vergangenen Jahren zahlreiche Kriminelle auf den Plan gerufen, für die sich ihre „Vermittlertätigkeit“ zu einem lukrativen Geschäft entwickelt hat. Zu dieser Gruppe sollen auch zwei 35 und 38 Jahre alte Männer gehören, die sich am Montag vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten müssen. Gewerbliche Bestechlichkeit wirft die Berliner Staatsanwaltschaft Mohamad J. (35) vor, Beihilfe zu den Taten dem Mitangeklagten Ghias A. (38).

J. war zum Zeitpunkt der angeklagten Taten zwischen Dezember 2014 und Mai 2015 Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Beirut. Der Andrang in der Visastelle war riesig, die Wartezeiten waren lang. Die ganze Abwicklung lief streng nach einem vom Auswärtigen Amt in Berlin festgesetzten Visa-Vergabesystem. Doch wer in Berlin oder in Beirut die richtigen Leute kannte, für den ging es auch schneller.

Visa vor allem für Familienzusammenführung begehrt

Mohamad J. soll einer dieser richtigen Leute gewesen sein. Das war, so hat es die Staatsanwaltschaft ermittelt, vor allem unter syrischen Staatsbürgern bekannt, die über den Libanon nach Deutschland einreisen wollten, häufig im Rahmen der Familienzusammenführung. Und in der Tat, der 35-Jährige konnte Antragstellern unter Umgehung des Vergabesystems schnelle Termine beschaffen.

Das allerdings nicht ohne Gegenleistung. Zwischen 300 und 1000 US-Dollar soll er der Anklage zufolge für jeden vermittelten Termin kassiert haben. Und weitere Zahlungen an ihn sollen fällig gewesen sein, sobald seine Kunden im Besitz der begehrten Visa waren. Welche Dimensionen diese Masche an der deutschen Botschaft in Beirut hat, ist noch Gegenstand weiterer laufender Ermittlungen. Im Fall Mohamad J. hat die Staatsanwaltschaft zunächst einmal elf Fälle angeklagt, in denen sie den 35-Jährigen als überführt ansieht.

Mitangeklagter agierte von Berlin aus

Ghias A. ist wegen Beihilfe zur gewerbsmäßigen Bestechlichkeit angeklagt. Der 38-Jährige soll von Berlin aus Antragsteller vermittelt haben, die bereit waren, für eine bevorzugte Behandlung in der Botschaft in Beirut zu bezahlen. Offenbar konnten sich vor allem in Berlin lebende Syrer an A. wenden, wenn sie an einem Nachzug von Angehörigen im Rahmen der Familienzusammenführung interessiert waren. A. soll die Namen und alle wichtigen Informationen zu den Einreisewilligen an J. weitergegeben und dafür ebenfalls eine Vermittlungsgebühr, allerdings von eher bescheidenen 100 bis 200 Euro, kassiert haben.

Für den Prozess gegen die beiden Männer sind 13 Verhandlungstage angesetzt, beim Amtsgericht kommt dies einem Mammutverfahren gleich. Die Ermittlungen gestalteten sich tatsächlich und wie so häufig mühsam und langwierig, die Taten liegen immerhin bereits mehr als vier Jahre zurück.

Ganz aktuell ist dagegen ein Fall, der am Sonntag bekannt wurde. Auch hier geht es um die deutsche Botschaft in Beirut und um syrische Staatsangehörige. Beschuldigter ist ein aus dem Libanon stammender Mann, der bis 2017 in der Visastelle arbeitete und sogenannte Visumetiketten, die für die Einreise nach Deutschland nötig sind, unterschlagen und an einen libanesischen Clan verkauft haben soll.

Dieser nutzte einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge die Visadokumente, um unter anderem syrische Flüchtlinge nach Deutschland zu schleusen. Bis zu 15.000 Euro pro Schleusung sollen die Clans kassiert haben. Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler nach einer bundesweiten Razzia gegen libanesische Clanmitglieder am vergangene Donnerstag.