Rentner fährt Lebensgefährtin im Rückwärtsgang mit Auto an

Berlin. Eine Rentnerin ist in Berlin-Westend schwer verletzt worden, weil ihr Lebensgefährte sie rückwärts mit dem Auto angefahren hat. Der 73-jährige Mann wollte am Samstag den Wagen am Mittelstreifen des Kaiserdamms ausparken, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die drei Jahre jüngere Seniorin, die ihn in den Verkehr einweisen wollte, wurde dabei von dem Auto im Rückwärtsgang erfasst. Der Wagen fuhr anschließend rückwärts noch weiter und rammte ein anderes Auto, das am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Die 70-jährige Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

( dpa )