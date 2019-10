Scheeres: Verbeamtung ist wichtiger Baustein

Ein Schüler an einem Gymnasium meldet sich im Unterricht.

Berlin. Für Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ist die Verbeamtung von Lehrern ein wichtiger Baustein der Schulpolitik, aber nicht der einzige. "Ich freue mich natürlich, dass sich die Berliner SPD positioniert hat, wieder verbeamten zu wollen", sagte Scheeres der Deutschen Presse-Agentur. Die Delegierten des SPD-Parteitags hatten am Samstag mit knapper Mehrheit dafür gestimmt. Scheeres gehörte zu den Verbeamtungsbefürwortern. Ihr sei aber auch das Thema Entlastung der Berliner Lehrer wichtig, über das beim Parteitag ebenfalls diskutiert wurde.

Es sei der richtige Weg, dass es an allen Schulen demnächst Schulsozialarbeiter, Verwaltungsleiter und IT-Kräfte geben soll. "Das ist eine ganz starke Entlastung auch für die Lehrkräfte", sagte Scheeres. "Man muss außerdem irgendwann festlegen, bis zu welchem Alter verbeamtet man. Dann weiß man auch, wie viele haben nicht die Möglichkeit, verbeamtet zu werden." Ihnen müssten entsprechende Angebote gemacht werden.

Ein Parteitagsthema war ein ergänzender Antrag der bildungspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, Maja Lasic. Sie hatte vorgeschlagen, für angestellte Lehrer, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht verbeamtet werden könnten, einen Ausgleich durch Ermäßigungsstunden zu schaffen.

In Berlin gibt es seit 15 Jahren keine Verbeamtung von Lehrern mehr - anders als in allen anderen Bundesländern, gleichzeitig aber einen deutlichen Lehrermangel. Die Verbeamtung soll Lehrerstellen in Berlin attraktiver machen.