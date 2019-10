Monika Rinck erhält Roswitha-Preis 2019

Bad Gandersheim. Die Berliner Schriftstellerin Monika Rinck nimmt heute den Roswitha-Literaturpreis 2019 der Stadt Bad Gandersheim entgegen. Die mit 5500 Euro dotierte Auszeichnung ist der älteste seit 1973 alljährlich nur an Frauen verliehene deutsche Literaturpreis. Er erinnert an die erste deutsche Schriftstellerin Roswitha von Gandersheim, die im 10. Jahrhundert im Stift Gandersheim Legenden, Dramen und historische Gedichte schrieb. Monika Rinck wird für ihr vielfältiges literarisches Werk geehrt. Die 1969 in Zweibrücken geborene Autorin hat seit 1998 zahlreiche Bücher mit Gedichten, Texten und Essays veröffentlicht.

( dpa )