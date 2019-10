Neue Zahlen: Berliner sammeln deutlich mehr Bio-Abfälle

Seit April muss jeder Berliner Haushalt Biomüll in einer gesonderten Tonne entsorgen. Das Abfallvolumen in dem Segment stieg seitdem deutlich an.

Berlin. In der deutschen Hauptstadt hat die Berliner Stadtreinigung (BSR) in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres deutlich mehr Bio-Abfälle eingesammelt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das geht aus einer neuen Statistik des Landesunternehmens hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegt. Demnach stieg das Volumen der sogenannten biogenen Abfälle um fast 32 Prozent auf 75.000 Tonnen. In dieser Müll-Kategorie fasst die BSR neben Laubsäcken, Straßenlaub und Baum- und Strauchschnitt auch die Abfälle aus der sogenannten Biogut-Tonne zusammen, die seit April 2019 jeder Hauseigentümer in Berlin aufstellen muss.

Fast ein Drittel mehr Biogut eingesammelt

Der Biogut-Anteil stieg laut BSR in den ersten sieben Monaten um gut 28 Prozent auf 56.000 Tonnen. Allein im Zeitraum April bis Juni seien rund 41.000 Tonnen Biogut eingesammelt worden. Wegen der Biotonnen-Ausweitung nahm im selben Zeitraum das gesammelte Volumen der Restabfälle ab. Hier gingen die Abfälle um 2,3 Prozent auf 467.000 Tonnen zurück. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ über die Zahlen berichtet.

Die Pflichttonne für Biomüll gilt in Berlin seit dem 1. April 2019. Alle Hauseigentümer in der Stadt müssen seitdem eine Biogut-Tonne auf ihrem Grundstück aufstellen. Berlin war mit der Biotonnen-Vorgabe eigentlich spät dran: Das Bundes-Kreislaufwirtschaftsgesetz schreibt bereits seit 2015 vor, dass Bioabfälle ebenso wie andere Rohstoffe getrennt gesammelt werden müssen. Vor allem für Berliner in den Außenbezirken bedeutete die neue Biotonnen-Pflicht eine Umstellung. In den außerhalb liegenden Siedlungsgebieten mit größeren Grundstücken und Gärten waren bislang nicht mal 20 Prozent der Haushalte an das Bio-Sammelsystem angeschlossen. In den Innenstadtbezirken nahmen hingegen bereits 80 Prozent der Haushalte an der Biomüll-Trennung teil.

BSR rechnet jährlich mit rund 100.000 Tonnen Bioabfällen

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), die auch Aufsichtsratsvorsitzende der Berliner Stadtreinigung ist, hält die neue Biotonnen-Pflicht in Berlin für wirksam. Mit Blick auf die neuen Zahlen sagte sie: „20 Jahre wurde in Berlin die getrennte Biosammlung diskutiert, wir haben sie endlich umgesetzt. Jetzt bringen wir mit der BSR das Thema endlich voran. Die Biosammlung ist ökologisch sinnvoll, denn sie spart CO₂ und mit dem daraus gewonnenen Biogas fahren die BSR-Fahrzeuge klimafreundlich.“

Die BSR geht davon aus, dass die Biomüll-Abfallzahlen langfristig weiter steigen. Ab der Wintertourenplanung 2019 sollen nach Angaben des Landesbetriebs nochmals 2600 zusätzliche wöchentliche Entleerungen durchgeführt werden. Insgesamt erwartet die Stadtreinigung in Berlin dann künftig rund 100.000 Tonnen Biomüll im Jahr.