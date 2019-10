Michael Müller erinnert Berlins SPD an ihre Verantwortung

Berlin. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die viel über den Zustand einer Partei aussagen. Bei Berlins SPD geschah so etwas am Sonnabend um kurz vor 16 Uhr. Zweieinhalb Stunden hatten die 238 anwesenden Delegierten engagiert und fast immer sachlich über eine mögliche Enteignung von Wohnungsunternehmen diskutiert. Rund jeder dritte Basisvertreter hatte im Ballsaal des Intercontinental Hotels vom Podium seine Meinung kundgetan. Aber Debattenkultur ist in Berlins SPD das eine, Abstimmungen das andere. Und so beantragte ein Reinickendorfer Delegierter die geheime Abstimmung. Das ist für Personalfragen üblich, bei Sachthemen jedoch sehr ungewöhnlich.

Aber der Eindruck war, dass sich Gegner der Enteignung in einigen Bezirksdelegationen nicht trauen würden, angesichts des Drucks linker Enteignungsbefürworter ihre Stimmkarte offen für die von fast der kompletten Parteiführung vertretenen Position gegen die „Vergesellschaftung“ von Wohnungen zu heben.

Konflikt in der Koalition steht bevor

Am Ende ergab die Auszählung eine Mehrheit von 137 zu 97 gegen die Enteignung. Die Parteiführung unter dem Vorsitzenden Michael Müller hatte die Blamage einer Niederlage gegen den linken Parteiflügel vermieden. In der rot-rot-grünen Koalition dürfte nun ein Konflikt bevorstehen. Denn die Linke unterstützt das Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ und auch die Grünen haben sich für Diskussionen mit den Initiatoren ausgesprochen.

Die Debatte auf dem Landesparteitag zeigte das ganze Meinungsspektrum auf, das die sich immer noch als Volkspartei verstehende SPD unter einen Hut bringen muss. Der Landesvorsitzende und Regierende Bürgermeister Michael Müller warnte ebenso wie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Finanzsenator Matthias Kollatz davor, mit den Initiatoren des Volksbegehrens ein Gesetz zur Vergesellschaftung von Wohnraum auszuarbeiten, wie von der Gegenseite verlangt. Allein eine nötige Eigenkapitaleinlage für eine Gesellschaft, die die Wohnungen im Falle der Enteignung übernehmen sollte, betrage acht Milliarden Euro aus dem Landeshaushalt. Gleichwohl folgte eine große Minderheit der Parteispitze nicht. Müller warnte seine Parteifreunde sehr ausdrücklich davor, die Enteignungsoption zu beschließen. Denn diese bedeute einen klaren Handlungsauftrag für den Senat, einen Gesetzentwurf vorzulegen.

Müller sprach seiner Partei auch Mut zu. „Viele gucken in Deutschland und weit darüber hinaus auf uns“, sagte der Regierende Bürgermeister. „Die Umfragen sind Mist, aber wir sind der führende Regierungspartner. Mit uns verbindet man eine eingreifende Politik, aber auch eine seriöse und ausgleichende Politik.“ Müller leitete seine Position aus dem gerade beschlossenen Mietendeckel her. Andere „schwadronierten herum“, die Berliner SPD handele in der wichtigen sozialpolitischen Frage der Mieten. Berlin sei ein Vorbild für andere. Jetzt fordere auch die SPD-Bundestagsfraktion einen fünfjährigen Mietenstopp. „Wir sind kurz vor einem Durchbruch in der Mietenpolitik in Deutschland.“ Die Partei müsse bei ihrer „verantwortungsvollen Position bleiben“, sagte Müller und verwies auf die Beschlusslage der Partei in der Wohnungspolitik: „Da steht nicht Bauen, Kaufen, Deckeln, und Enteignen.“

Ein Klassenkampf, wie ihn der Sprecher der Volksbegehrens-Initiative Rouzbeh Taheri ausgerufen habe, sei nicht sein Weg, so der Regierende Bürgermeister. Er kritisierte auch die Landeschefin der Linken, Katina Schubert. Die habe gesagt, die Immobilienkonzerne sollten „kotzen“, so Müller: „Das ist nicht meine und hoffentlich nicht unsere Politik“, mahnte er und warb so für eine Position gegen die Enteignungsinitiative.

Scheeres beteiligt sich nicht an Lehrerdebatte

Für die Enteignungsoption warben unter anderem die Juso-Landesvorsitzende Annika Klose und die Kreuzberger Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe. Klose sprach von einem „Klassenkampf von oben“, den die Wohnungsunternehmen gegen die Mieter führten. Kiziltepe sagte, sie sei es „leid, dass die SPD immer wieder vor den Immobilienkonzernen einknickt“.

Kämpfen mussten Parteispitze und viele Bildungsstadträte auch beim zweiten großen Streitthema: der Verbeamtung von Lehrern. Auch darüber stimmte die SPD am Ende geheim ab. 122 Delegierte waren für die Verbeamtung, 100 votierten dagegen.

Viele Praktiker warben für einen Kurswechsel. So berichtete Sportstaatssekretär Aleksander Dzembritzki, der drei Jahre die Neuköllner Rütli-Schule geleitet hatte, von Kollegen, die die Schule verlassen hätten, weil sie in Berlin eben nicht verbeamtet würden. Auch Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank, selbst früher Schulleiter, sprach von vielen Lehrkräften, die in die Brandenburger Nachbar-Landkreise wechselten. Um den bereits angestellten Lehrkräften den Nachteil auszugleichen, dass sie nicht verbeamtet werden, wollen die Sozialdemokraten die Zahl der Pflichtstunden um vier Stunden senken.

Gegner der Verbeamtung, wie die Vorsitzende des Landesarbeitskreises Bildung Monika Buttgereit, wandten sich gegen das Argument, beamtete Lehrkräfte ließen sich leichter an die Brennpunktschulen versetzen, wo heute ein besonders großer Anteil von Quereinsteigern ankomme. Man habe ja noch ein Drittel Beamte an den Schulen, sagte Buttgereit. Die könnte man ja an die Brennpunktschulen schicken, wenn man wollte. Aber das klappe nicht. Auch der frühere Bildungsstaatssekretär Mark Rackles sprach sich gegen die Verbeamtung aus. Die SPD führe eine „Placebo- und Phantomdebatte“, sagte Rackles. „Wir haben in Berlin kein Statusproblem, sondern ein Ausbildungs- und Kapazitätsproblem. Draußen könne man es niemandem vermitteln, dass die Arbeit angestellter Lehrer bei einem Einstiegsgehalt von 5448 Euro unattraktiv sei. Bildungssenatorin Sandra Scheeres beteiligte sich nicht an der Debatte.

