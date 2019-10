Tipps für ein schön gruseliges Halloween in Berlin

Berlin. Halloween naht. Am Abend des 31. Oktober ziehen wieder Kinder und Jugendliche mit dem Schlachtruf „Süßes oder Saures“ um die Häuser. Streiche sind angesagt, wenn die Nachbarn nichts zum Naschen rausrücken. Familien können sich auf Halloween im Museum, im Theater und in Einkaufszentren einstimmen. Gute Vorbereitung in Sachen Kostüm, Maskerade und Zubehör ist wichtig. Hier einige Tipps.

Vorsicht vor Sachbeschädigung

Bei den Streichen zu Halloween sollte nichts kaputt gehen oder beschädigt werden. Als harmlos gilt, Türklinken mit Zahnpasta zu beschmieren und Konfetti in Briefkästen zu werfen. Nicht ratsam ist, Böller in Briefkästen zu werfen oder Hauswände mit Eiern oder Farbe zu bewerfen. Private Haftpflichtversicherungen kommen für solche Beschädigungen meist nicht auf, weil sie vorsätzlich verursacht wurden. Eltern sollten deshalb ihre Kinder auf dem Streifzug durch den Abend begleiten oder ihnen im Vorfeld erklären, was erlaubt ist und was nicht.

Andere nicht verletzen

Abzuraten ist auch von Streichen, bei denen sich andere verletzen könnten, etwa, wenn eine Treppe mit Schmierseife rutschig gemacht wird. Nicht erlaubt ist, sich zu Halloween mit einer Original-Polizeiuniform zu verkleiden, denn die Verwechslung mit echten Polizisten muss ausgeschlossen sein. Ebenfalls nicht zulässig sind sogenannte „Anscheinswaffen“ – Gegenstände, die wie eine echte Schusswaffe aussehen. Passanten sollten zu Halloween nicht erschreckt oder mit Spielzeugwaffen bedroht werden.

Masken basteln in Mitte

Das Museum für Kommunikation lädt zur „Geisterstunde“ ein. Kinder können Masken basteln und Monster, Kürbisköpfe und Gespenster kreieren.

27.10., 14–17 Uhr, Eintritt für Erwachsene sechs Euro, für Kinder frei. Museum für Kommunikation, Leipziger Straße 16, Mitte, mfk-berlin.de

Dracula im Legoland

Bis 3. November ist das Legoland Discovery Centre am Potsdamer Platz auf Halloween eingestellt. Freundliche Gespenster und ein grimmiger Graf Dracula erwarten die Besucher. Kürbisse werden aus Legosteinen zusammengesetzt.

Bis 3.11., 10–19 Uhr (Einlass bis 17 Uhr), Legoland Discovery Centre Berlin, Potsdamer Straße 4, Tiergarten, Info zu Tickets unter www.legolanddiscoverycentre.de/berlin.

Hexentanz im Yaam

Eine Halloween-Ralley mit Gruselspielen, Gruselschminke, Monsterbasteleien, schaurigem Essen und Trinken kündigt der Club Yaam für den 3. November an. Auch Hexentanz und Kostümwettbewerb stehen auf dem Programm. Bei einem Musik- und Tanzfest am Abend übernehmen brasilianische Hexen das Zepter.

3.11., ab 12 Uhr, Yaam, An der Schillingbrücke 3, Friedrichshain, Eintritt für Kinder zwei Euro, Erwachsene vier Euro. www.yaam.de

Schaurig im Schloss Steglitz

Beim Kinderschminken im Einkaufszentrum „Das Schloss“ können sich die kleinen Besucher in fantastische Fabelwesen verwandeln lassen. An der Kreativstation werden Masken gebastelt. Am Panoramahimmel im Gebäude sind Fledermäuse, Gespenster, ein altes Schloss und ein riesiger Mond vor einem dunkelroten Abendhimmel zu sehen. Halloween feiern auch andere Berliner Shopping Center wie das Forum Köpenick, das Ring-Center an der Frankfurter Allee, das Zentrum Schöneweide, der Clou in Reinickendorf und das Schloss-Straßen-Center in Steglitz.

30./31. Oktober, jeweils 14–19 Uhr, Das Schloss, Schlossstraße 34, Steglitz, dasschloss.de

Spuk im Schwarzlicht

Das Figurentheater Grashüpfer im Treptower Park lädt zum Workshop ein. Masken werden mit Schwarzlichtfarben bemalt und leuchten im Dunkeln, Tücher schweben umher. Monstersocken und Gespenster werden geschaffen.

27.10., 13–16 Uhr, Eintritt frei, Unkostenbeitrag für Material, Figurentheater Grashüpfer, Puschkinallee 16a, Alt-Treptow, theater-treptower-park.de

Vampire auf dem Trampolin

Auch in der in der Trampolinhalle Sprung.Raum Berlin wird es gruselig. Die Halloween-Party steigt am 2. November. Kinder können als Gespenster, Vampire oder Werwölfe umherspringen. Das beste Kostüm bekommt einen Preis.

2.11., 20–22 Uhr, Sprung.raum Berlin, Malteserstraße 139-142, Tempelhof, Eintritt 15 Euro, www.sprungraum.de

Spinnweben für die private Party

Wer zur privaten Halloween-Party einlädt, kann die Wohnung zuvor noch schaurig dekorieren. Spinnweben lassen sich aus der Sprühdose an Fenstern, Türen und in Ecken erzeugen. Mit sogenanntem Dirty-Down-Spray kann man Kostüme und Requisiten alt und verschmutzt aussehen lassen. Kerzen, Teelichter, Lampions und alte Lampen sorgen für geheimnisvolle Beleuchtung. Kleine Gespenster lassen sich aus Tischtennisbällen basteln, auf die man ein LED-Licht steckt.